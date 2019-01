​LIVEText Simona Halep vs Sofia Kenin 6-3, 5-4

5:4 Serviciu bun la exterior al Simonei (15-0). Kenin joaca foarte bine in aceste momente, pune presiune pe Halep (15-15). Simona trimite perfect cu doi-ul, iar apoi inchide punctul cu o dreapta in lung de linie (30-15). Inca o data serviciul este la cote inalte, este 40-15. Usoara gura de oxigen intr-un game cu multa incordare...Nu s-a incheiat inca, Kenin revine, este 40-30...Intr-un moment de maxima tensiune, Simona gaseste un prim serviciu la teu si castiga un game foarte important...







4:4 Scurta minunata a lui Kenin intr-un raliu dur, cu lovituri aspre...Contre-pied reusit de americanca, s-a facut 30-0. Simona pare din nou ca sta un pic cam departe de baseline...40-0, dupa o dreapta inside-in de efect. Game alb, Kenin a trimis naprasnic cu forehandul...







4:3 Kenin intra decisiv intr-un retur, dar trimite mult in aut (15-0). Halep isi regaseste primul serviciu (30-0). Inca o data primul serviciu face diferenta (40-0), iar apoi urmeaza un as. Game alb al Simonei, aceasta rupe seria de game-uri a lui Kenin, iar acum conduce cu 4-3







3:3 Simona incepe sa comita cam multe erori, iar Kenin profita (15-0). Sofia se apara incredibil, iar Halep este cea care greseste pana la urma (30-0). Vad o mare asemanare in defensiva intre Kenin și Wozniacki...Urmeaza o dubla greseala (30-15). 40-15, dupa un prim serviciu perfect in careul de impar. Rever in cross minunat al Simonei: 40-30. Intrata in teren, Kenin se grabeste si rateaza un rever: egalitate la 40. Ar putea fi un moment bun pentru jucatoarea noastra. Din pacate, Halep scapa complet un rever in cross lung, avantaj pentru americanca. Si iata cum de la 3-0 pentru Simona s-a facut 3-3...Kenin si-a ridicat in mod evident nivelul de joc, a prins curaj si a profitat si de o usoara pasivitate a Simonei...







3:2 Simona rateaza un forehand aparent simplu de pe mediana (0-15). Sa speram ca nu va fi un game cu complicatii...0-30, Simona rateaza inca un forehand. Ba da, este un game cu ceva complicatii, din pacate...Voleu drive lovit devreme de Kenin, este 0-40. Break la zero bifat de Kenin: retur blocat superb cu reverul in lung de linie - Simona, spectatoare...Kenin a fost la un nivel inalt in acest game, ajutata si de faptul ca Halep nu prea a gasit primul serviciu...







3:1 Dupa un serviciu bun al lui Kenin, Halep nu gaseste terenul la retur (15-0). Americanca continua sa serveasca bine (30-0). Greseste insa apoi cu un forehand (30-15). A servit precis Kenin in acest game, vrea neaparat sa schimbe acel zero din dreptul ei de pe tabela. Halep gaseste un forehand in lung de linie, ce executie! Schimb cu risipa de energie care ii revine Simonei, este 40-40. Inca o data Kenin face diferenta cu serviciul, de aceasta data la teu. Intrata in teren, Halep nu o iarta pe adversara - inca o egalitate. Kenin vine la fileu si se impune, are inca o minge de game. Nu este inca gata game-ul, Sofia comite o eroare nefortata, dar revine gratie serviciului. Contre-pied inteligent trimis de Halep, din nou egalitate. Ce game avem! Serviciu pe corp, nimic de facut pentru Simona. Inca un serviciu bun, de aceasta data la teu, iar Kenin apare pe tabela in setul al doilea, este 3-1 pentru Halep







3:0 Alergata dintr-o parte in alta, Kenin de-abia are timp sa respire. Ea rateaza complet un rever in lung de linie, iar apoi Simona serveste impecabil (30-0). Inca un serviciu perfect, de aceasta data la exterior, s-a facut 40-0. Game alb pentru Halep dupa ce serviciul doi a venit puternic, la teu. Simona joaca la un nivel inalt, ea s-a desprins la 3-0 in a doua mansa







2:0 Kenin incearca o dreapta in lung de linie, dar rateaza complet executia. Scurta ascunsa perfect, punct frumos castigat de americanca (15-15). Dupa un retur formidabil, Simona inchide schimbul cu o dreapta inversa (15-30). Contra scurta minunata a Simonei, sunt doua mingi de break pentru liderul mondial (15-40). Vine break-ul dupa un game in care Halep a fost in mod evident jucatoarea mai buna. Ea conduce acum cu 2-0 in al doilea set







1:0 Setul doi a inceput cu Halep la serviciu. Dupa un prim punct castigat, Simona pierde un raliu mai lung - Kenin a avut o explozie teribila in reverul in cross lung. Pe o minge mai inalta a Simonei, Sofia greseste (30-15). Aut mare, Simona are dreptate cu reluarea oficiala, iar apoi inchide game-ul cu un as







A fost un prim set controlat de Simona. A servit foarte bine, a avut lungime in executii, a fost solida pe picioare si a dominat in mare parte schimburile lungi...







6:3 Kenin nu face fata intr-un duel de pe mediana (0-15) - Simona sta foarte bine pe picioare pana acum. Inca o minge cu adancime, iar Kenin nu mai gaseste un raspuns pe masura: 0-30. Americanca revine cu o combinatie in doi timpi: 15-30. Backhand in lung de linie minunat, Halep are doua mingi de set (15-40). O fructifica pe prima, 6-3, dupa 33 de minute







5:3 Halep serveste cu mingi noi si incepe bine (15-0). Simona cere o reluare oficiala, dar nu are dreptate (15-15). Retur blocat din partea lui Kenin, mingea se duce putin in afara terenului (30-15). Dupa un rever foarte bun al Simonei, Kenin rateaza executia (40-15). As al Simonei, tabela s-a modificat la 5-3 in favoarea ei...







4:3 Fileul scoate in afara terenului un retur al Simonei. Urmeaza apoi un punct in care serviciul a facut diferenta: 30-0 pentru Kenin. Din deplasare, Simona rateaza un forehand, el ramane in partea mai inalta a fileului (40-0). Inca un game alb al americancei, ea pare sa intre din ce in ce mai bine in partida. A servit foarte bine, a avut adancime in executii, dar a profitat si de unele erori nefortate ale Simonei...







4:2 Venita la fileu, Halep are nevoie de un voleu drive cu repetitie pentru a inchide punctul. Cel mai frumos punct de pana acum al disputei ii revine Simonei: s-a aparat insa incredibil americanca, are o capacitate foarte mare din defensiva (30-0). 40-0, dupa un serviciu kick la exterior. Din pacate, Halep greseste un backhand de pe mediana (40-15). Simona face pasul in fata si trimite fara cusur cu o dreapta in lung de linie. Ea conduce acum cu 4-2 in primul set







3:2 Kenin castiga primele doua mingi ale game-ului. O dreapta inside-out duce scorul la 40-0. Game lejer pana acum pentru Sofia. Halep scapa complet o dreapta inversa, iar game-ul de serviciu al lui Kenin este unul alb. Simona conduce cu 3-2 in primul set







3:1 Sofia pare putin incordata, rigida, sa speram ca va mai ramane asa o perioada. Dupa un balon si un slice, Kenin nu mai are ce face la o dreapta inversa a Simonei (30-0). De pe culoarul de dublu, Simona trimite putin in afara terenului cu un rever in lung de linie (30-15). Backhand in cross scurt castigator, Kenin egaleaza la 30. Pe o lovitura fara inaltime, Halep trimite perfect cu reverul in cross lung, are minge de 3-1. Se face 3-1 dupa o minge lunga a Simonei, la care Kenin nu a mai avut raspuns...







Pana acum, Kenin nu a impresionat neaparat pe faza ofensiva, dar este doar debutul partidei. Este insa o jucatoare care returneaza o minge in plus (genul Wozniacki), iar acest lucru poate eroda in timp rabdarea Simonei...







2:1 Kenin trimite pe contre-pied cu o dreapta inside-out (15-15). Dreapta este pana acum arma cea mai buna a americancei (30-15). Sofia face perfect tranzitia dintr-o defensiva disperata (cu baloane) la o ofensiva gratie careia inchide punctul (voleu drive perfect executat). Simona preia initiativa, trimite aproape de baseline, iar Sofia este incomodata (40-30). O eroare cu dreapta inside-out, este egalitate (40-40). Din extensie, Halep nu gaseste terenul cu un rever in cross lung, inca o minge de game pentru americanca. Serviciu la teu, iar game-ul ii revine lui Kenin - aceasta apare pe tabela de pe Rod Laver Arena, este 2-1 pentru Simona





2:0 Halep castiga primul punct al game-ului, iar apoi il pierde pe urmatorul dupa ce loveste deficitar un forehand (15-15). Revine cu un serviciu puternic, la teu (30-15). Urmeaza un as, primul al Simonei (40-15). Pe o minge inalta, Halep rateaza executia: 40-30. Dupa ce Kenin se apara formidabi in mai multe randuri, apare backhandul in lung de linie, iar Simona conduce acum cu 2-0 (minunata lovitura bifata de Halep!)







1:0 Partida a inceput cu Sofia la seviciu. Un prim punct lung, de tatonare, Simona il castiga (0-15). Kenin trimite dintr-o parte in alta, dar Halep rezista, iar acum este 0-30. Ajutata de fileu, Simona se desprinde la 40-0, trei sanse de break din debutul partidei...Prima s-a evaporat: erore nefortata a Simonei cu forehandul. Scurta de efect, ascunsa bine, Kenin salveaza si a doua minge de break. A treia oara a fost cu noroc, apare breakul dupa ce Kenin trimite in afara terenului pe o incercare de contre-pied...







Partida Simonei ar fi trebuit sa inceapa mai devreme, dar Stanislas Wawrinka si Milos Raonic au oferit un meci cu trei tibreak-uri dintr-un total de patru seturi (a castigat canadianul)







Cele doua jucatoare au intrat pe Rod Laver Arena, va incepe incalzirea ​





După ce a avut unele emoții în meciul de debut de la Melbourne (cu Kaia Kanepi), Simona Halep se află la ora unei noi provocări - pe traseul ei a apărut promițătoarea Sofia Kenin (20 de ani, 37 WTA), sportivă care a avut un început de an exploziv. Partida de pe Rod Laver Arena va fi în direct pe Eurosport 1 și LiveText pe HotNews.ro.





Cine este Sofia Kenin



Este o jucătoare tânără (20 de ani), de mare prespectivă, care a reușit în acest an să câștige deja un turneu, cel de la Hobart. Performanța este cu atât mai importantă cu cât a trecut până la câștigarea trofeului de jucătoare precum Caroline Garcia, Ons Jabeur, Kirsten Flipkens, Alize Cornet și Anna Karolina Schmiedlova. Completare: nu a cedat nici măcar un set.







Are șase victorii și o singură înfrângere în acest an. Se află în prezent pe locul 37 în clasamentul WTA.





Cea mai bună performanță la un Grand Slam a fost la US Open, turul trei (2017 și 2018). În urmă cu an de zile a părăsit Australian Open în runda inaugurală. Este o jucătoare de mâna dreaptă, iar backhandul îl execută cu două mâini.







Conform site-ului oficial al competiției de la Melbourne, Sofia are 21 de victorii și 22 de înfrângeri în carieră în circuitul WTA (procentaj al victoriilor de 49%).







Kenin este născută la Moscova, dar reprezintă SUA. Are 1.70 metri și 58 de kg.







Joc variat, stăpânește multe lovituri





Sofia este o jucătoare activă de pe baseline, cu o deplasare bună, fiind capabilă de o risipă mare de energie. În momentul în care schimburile se prelungesc, este capabilă să vină cu un Plan B, care să includă, în funcție de situație, scurte sau slice-uri (rupe foarte bine ritmul adversarelor).







În anumite momente execută chiar și slice de backhand cu două mâini, după modelul făcut celebru în ultimii ani în circuit de Monica Niculescu. De asemenea, din defensivă nu are probleme în a trimite "baloane", un gen de execuție care a ajutat-o pe Caroline Wozniacki în unele momente la ediția din 2018 de la Australian Open (acolo unde este de altfel campioană en-titre).







Are un forehand cu explozie în execuție, trimițând în general mai bine inside-out. Reverul este agresiv (în special la retur, pe serviciul al doilea) și poate imprima cu această lovitură o viteză destul de mare. Lovește în mare parte mingea din urcare, oferind destul de puțin timp de reacție adversarelor. Este, pe scurt, o jucătoare ofensivă, care încearcă să-și impună stilul de joc.







A lovit pentru prima dată o minge de tenis la vârsta de 5 ani, îi plac filmele, muzica, iPhone-ul, să se joace cu sora ei și să se vadă cu prietenii cât de des îi permite timpul, după cum precizează pe site-ul personal.







La Roland Garros a disputat un singur meci (a fost învinsă de Naomi Osaka anul trecut), la Wimbledon are o victorie și o înfrângere, iar la US Open are un raport 4/4.