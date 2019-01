​Cunoscut bine în circuit pentru ticurile pe care le arată în special atunci când servește (plus așezatul sticlelor cu apă), Rafael Nadal a mai oferit o mostră miercuri, când se pregătea să iasă pe Rod Laver Arena, pentru meciul cu Matthew Ebden, din turul doi de la Australian Open.

În timp ce se afla pe culoarul care duce pe Rod Laver Arena, Nadal (aflat în urma lui Ebden) a atins peretele în dreptul unde este trecut numele său (a câștigat titlul în 2009).



"Să atingi numele tău pentru a avea noroc", titrează și contul oficial de Twitter al Australian Open.



A new @RafaelNadal superstition? \uD83E\uDD14



Touching your own name for good luck \uD83D\uDC4A#AusOpen pic.twitter.com/OZrxKcYnOt