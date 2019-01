​Raliul Dakar 2019: Emanuel Gyenes a abandonat: "Voi reveni anul viitor mult mai puternic şi mai motivat"

“Am încercat imposibilul şi eram deja foarte aproape să fac să devina realitate ce mi-am propus. Etapa 8 din Dakar 2019 nu a fost nicidecum cum mi-am dorit-o. A fost un start in care 80% din motociclişti am pornit după 10 maşini şi 5 camioane şi a fost extrem de greu în urme şi praf. Dupa wp 1 am căzut, s-a avariat sistemul de navigaţie şi impactul a fost dur pentru braţul drept în care am tija. Am încercat să mai merg şi după 10 km a trebuit să mă opresc pentru ca nu mai puteam ţine mâna pe ghidon. Am stat zeci de minute să văd dacă pot continua, însă în cele din urmă a trebuit să chem elicopterul. Voi reveni anul viitor în Dakar mult mai puternic şi mai motivat!”, a precizat Gyenes, pe pagina sa de Facebook.



Gyenes a concurat în Peru la categoriile Malle Moto şi Marathon.