LiveText Simona Halep vs Kaia Kanepi 6-7(2), 3-3

3:3 Kanepi serveste de nereturnat in doua randuri (30-0). Intrata in teren, gaseste perfect contre-pied-ul: 40-0. O eroare cu dreapta inversa, face si Halep primul punct in acest game (40-15). Game perfect pentru Kaia, este 3-3 in setul al doilea







3:2 Pare o mica schimbare: Halep conduce schimburile, este 30-0. Nu! De pe mediana Halep trimite mult in aut: 30-15. Kaia mai face un cadou, <rachetele> ei nu mai gasesc la fel de bine terenul...Pe un serviciu doi foarte moale, Kaia isi mai trece in statistica o lovitura castigatoare. Simona trece in avantaj pe tabela, a fost un game in care a aratat ceva mai bine jocul ei, a fost mai agresiva, iar tenisul a recompensat-o...







2:2 Ceva trebuie schimbat din mers, Kaia sa nu se distanteze pe tabela. Nu este inca nimic pierdut, dar atitudinea aceasta defensiva nu poate produce mare lucru in fata unei sportive precum Kanepi...La 15-30, Kaia face inclusiv pasul la fileu, acolo unde castiga cu eleganta un punct (30-30). Backhandul trimite mingea in plasa, 40-30 pentru Kaia. Da, deplasata putin, Kanepi isi arata limitele: egalitate la 40. Dintr-o pozitie ideala, Kaia trimite in inaltul tribunei - sa speram ca niciun spectator nu a fost afectat...Dubla greseala, Kanepi da o mana de ajutor...Sa fie primit! Simona nu a facut insa nimic special, nu poate sta doar la erorile adversarei...







1:2 Dupa un serviciu bun, Simona trimite in lung de linie cu forehandul (30-15). Kanepi gaseste insa culoarul bun, este 30-30. Game dificil pentru liderul mondial. Da, de la doi metri si ceva din spatele liniei de fund nu sunt prea multe de facut, ca doar nu esti Nadal...Minge de break pentru Kanepi...Break pentru Kaia, este pe tot terenul, ofensiva, inspirata...







1:1 Kaia ajunge tarziu la o minge si trimite in fileu cu reverul (0-15). Simona se apara bine, grupat, dar nu poti rezista la infinit asa, mereu sub asediu. Halep trebuie sa faca pasul in fata, sa ii taie elanul adversarei...Din fericire, Kaia mai si rateaza (30-30). Degeaba te intinzi si respingi la sacrificiu, adversara tot vine peste tine, 40-30. Game care ii revine lui Kanepi, este 1-1. Se joaca dupa aceleasi coordonate, Kaia in atac, Simona in defensiva...







1:0 Setul doi incepe bine pentru Simona, cu un game de incredere castigat la 15







Pana in acest moment, Simona nu a aratat ca ar fi invatat ceva de la infrangerea de la US Open: mult in defensiva, nu si-a asumat riscuri, a lasat-o pe adversara sa isi puna in evidenta jocul in forta...





6-7(2) Kaia construieste perfect punctul si il inchide cu un smash (0-1). Rever in lung de linie: 2-0 pentru Kaia. Tot din defensiva, Simona nu cauta sa schimbe ceva, sta la mana adversarei...Serviciu bun la exterior, 2-1 pentru Kanepi, primul punct castigat de Halep. Deranjata de kick, Simona returneaza in aut (3-1 pentru Kaia). Kanepi este pe tot terenul si conduce meritat cu 4-1. Prea putin tenis ofensiv din partea Simonei...Terenurile se vor schimba la 5-1 pentru Kaia: rezultatul arata exact ce se intampla pe teren...Serviciu bun, inca un punct pentru Simona (5-2). Patru mingi de set pentru Kaia. Este fructificata chiar prima, dupa o scurta de mare efect, aplaudata de intreaga asistenta..Kanepi a fost jucatoarea mai bun, iar tabela confirma acest lucru







6:6 Simona cere reluare oficiala, dar mingea este fix pe tusa (0-15). Kanepi conduce schimburile, trimite cum stie ea mai bine: in forta, iar acum este 0-30. Moment greu pentru Halep. O eroare nefortata a adversarei, dar pericolul tot nu a trecut (15-30). Kaia trimite violent, insa cu rama, iar autul este de cativa metri (30-30). Simona se apara excelent, trimite inca o data inapoi, iar Kanepi rateaza: minge de 6-6. Dreapta inversa de manual, ce unghi a gasit Kanepi...Egalitate, game-ul ramane unul cu mare suspans. Prima minge de set pentru Kaia: a condus schimbul si a profitat de pasivitatea Simonei...Kaia face exces de zel si nu gaseste iar terenul: egalitate. Este nevoie de variatie in jocul Simonei...A doua minge de set: Kaia face ce vrea pe teren, este agresiva, iar Halep mai mereu in defensiva...Kanepi incearca o lovitura castigatoare din aparare, mingea se duce in aut - a doua minge de set salvata de Halep...Ce final de set avem! Primul serviciu o ajuta in sfarsit pe Simona: are minge de 6-6. Contre-pied inspirat al Simonei, strange pumnul, vom avea tiebreak





Senzatia este aceea ca Simona ar putea sa faca mai mult cu unghiurile: sa le caute, sa o scoata pe Kaia din zona de confort, de acolo de unde trimite violent, fara sperante pentru defensiva liderului mondial...







5:6 Halep joaca mult pe mediana, o pune in evidenta pe adversara, norocul este acela ca mingea trimisa de Kaia nu gaseste terenul (0-15). Kanepi deseneaza un unghi foarte bun, egalitate (15-15). Reluarea oficiala arata un aut milimetric pentru o minge a Simonei: 30-15. Serviciu foarte bun la exterior, 40-15. Halep continua sa nu o deplaseze pe Kaia, iar aceasta trimite din ce in ce mai puternic: 5-4 pentru sportiva din Estonia







5:5 Imobila, Kaia nu isi face bine pasii pentru o dreapta inversa (15-0). Serviciul este cu mult kick: 40-0. Game alb, Halep nu a resimtit presiunea, a fost un game alb







4:5 Simona comenteaza pentru prima data dupa o eroare (15-0). Urmeaza un serviciu a la John Isner (30-0). Si inca unul, este 40-0 (181 km/h a fost cel mai rapid de pana acum). Fara emotii, Kaia isi face serviciul si conduce acum cu 5-4. Urmeaza un prim moment de presiune pe umerii Simonei: va servi pentru a ramane in primul set...







4:4 Incredibil se apara Simona, iar lobul ei prinde terenul (15-0), a fost cel mai frumos schimb de pana acum. Halep insista pe reverul adversarei, tactica da roade (40-15). Din apropierea fileului, Kaia trimite atat de puternic incat mingea nu mai prinde terenul: este 4-4







Se vor schimba mingile, Simona va servi cu unele noi. De la acest punct, mingile vor fi schimbate la fiecare noua game-uri







3:4 Loviturile puternice ale lui Kanepi nu pot fi ajunse de Simona (15-0). Inca o eroare de pe rever, 30-0 pentru Kaia. Fileul arunca o minge in afara terenului: 30-15. Accelerare teribila pe o dreapta in cross: ce lovitura din partea lui Kanepi...(40-15). Rever in lung de linie, defensiva Simonei a cedat: este 4-3 pentru Kanepi







3:3 Kanepi forteaza pe lung de linie, insa mingea se opreste in reclama celor de la Kia...Deplasata stanga-dreapta, Kaia nu mai gaseste terenul. Mobilitatea nu este tocmai capitolul la care adversara Simonei sa exceleze. Vine si un as al liderului mondial (40-0). Game alb, este 3-3. Urmeaza celebrul game sapte, poate vine cu un break, cine stie?







Dupa un inceput mai ezitant, Kanepi pare sa-si intre in ritm, acela de care ne amintim din primul tur de la US Open. Simona nu trebuie sa o lase sa capete incredere. Este nevoie de asumarea unor riscuri, de mingi lungi, cat mai aproape de baseline...







2:3 Kaia isi regaseste ritmul la serviciu (30-0), mingea pare abuzata atunci cand pleaca din racheta ei (40-0). La 40-0 este cel mai bun moment pentru o dubla greseala (40-15). Nu e problema, Kaia trimite violent, iar gameul nu are timp sa se complice: 3-2 pentru Kanepi







Meciul este mutat intr-o fereastra mica, iar noi o auzim pe Simona care ne povesteste ce a facut de Sarbatorile de Craciun...Minunat moment!







2:2 Doua erori din partea Simonei, game-ul intra intr-o zona mai cenusie pentru sportiva noastra. Vine si a treia, dupa un retur violent al adversarei (0-40). Rebreak la zero: Kanepi a facut diferenta cu o dreapta inside-out demna de meciurile din ATP...







Lume multa inca intra in arena, berea este la locul ei de cinste







2:1 Simona face diferenta cu reverul in lung de linie (0-15). Halep returneaza lung, cu adancime, Kanepi nu poate trimite peste fileu (0-30). Cu un pas in teren, Kaia loveste precis si puternic cu backhandul, nimic de facut pentru defensiva Simonei (15-30). Inca un retur agresiv din partea sportivei noastre, doua sanse de break, primele din aceasta partida. Simona nu se lasa suficient pe picioare, iar reverul se duce mult in aut, prima minge de break a disparut. Serviciu cu kick, continuare cu reverul in lung de linie - Kanepi egaleaza la 40. Halep sta bine pe picioare, schimbul lung ii revine - a treia sansa de break. A treia oara a fost cu noroc, precum in basme: Simona face breakul, conduce cu 2-1 si urmeaza la serviciu...







1:1 Halep serveste bine, iar schimbul de trei lovituri ii revine, dupa o eroare nefortata a adversarei (15-0). Inca un serviciu inspirat (30-0). Se ajunge rapid la 40-0, un game bun pana acum pentru liderul mondial. Game alb, este 1-1







0:1 Partida incepe cu Kanepi la serviciu. Simona castiga primul punct al partidei (0-15). Kaia face pasul la fileu de la primele schimburi. Game-ul este unul echilibrat (30-30). Primul schimb mai lung al disputei i-a revenit jucatoarei din Estonia. Se intra in prelungiri (40-40). Se joaca deja de peste trei minute (desigur, Eurosportul nu are inca meciul in direct, se lasa asteptati...Dar parca ne-am obisnuit, nu? Asa e la fiecare Grand Slam). Cu ceva emotii, Kanepi isi face serviciul si conduce pentru prima data pe tabela







Simona si Kaia se afla la incalzire







Multi romani in arena, suntem siguri ca ii vom putea auzi pe durata partidei ce sta sa inceapa







Cele doua jucatoare au intrat pe Margaret Court Arena







Pe 27 august 2018, Kaia Kanepi producea marea surpriză de la US Open, după ce o elimina pe favorita numărul unu. De atunci, ambele jucătoare au stat mai mult pe tușă, meciurile oficiale fiind rara avis (sportiva din Estonia nu a mai disputat nicio partidă după turneul de la New York). Simona Halep a trecut prin două evenimente importante: hernia de disc și întreruperea colaborării cu Darren Cahill. Rămâne de văzut ce a învățat Simona după dușul rece din vara anului trecut. Halep vs Kanepi va fi în direct pe Eurosport și LiveText pe HotNews.ro.





Reamintim că Simona Halep are de apărat 1300 de puncte la Melbourne, după ce în urmă cu an de zile a disputat finala de la Australian Open, pierdută împotriva danezei Caroline Wozniacki.







Simona Halep





Locul 1 WTA, 27 de ani

Născută la Constanța

Înălțime: 1,68 metri

Greutate: 60 kg

A câștigat 68% din meciurile disputate în carieră

A adunat din tenis $28.145.579

Victorii/înfrângeri în carieră: 327-151







Ce rezultate a avut anul trecut la Grand Slam-uri:





Australian Open: finalistă

Roland Garros: câștigătoare

Wimbledon: turul trei

US Open: turul întâi







Kaia Kanepi





Locul 70 WTA, 33 de ani

Născută la Haapsalu

Înălțime: 1,8 metri

Greutate: 74 kg

A câștigat 54% din meciurile disputate în carieră.

A adunat din tenis $.569.390.

Victorii/înfrângeri în carieră: 215-182







Ce rezultate a avut anul trecut la Grand Slam-uri:





Australian Open: turul trei

Roland Garros: turul întâi

Wimbledon: turul întâi

US Open: turul patru.