VIDEO Forma slabă continuă: Jelena Ostapenko, eliminată în primul tur la Australian Open

După ce a fost eliminată în runda inaugurală la turneele de la Sydney și Shenzhen, Jelena Ostapenko (22 WTA) nu a reușit să treacă nici de primul tur de la Australian Open. Letona a cedat în fața Mariei Sakkari (Grecia, locul 43 WTA), scor 1-6, 6-3, 2-6.





Jelena Ostapenko, campioană la Roland Garros în 2017, se află la a cincea înfrângere consecutivă în circuitul WTA. Ultima victorie înregistrată de letonă a fost în septembrie 2018, în primul tur de la Beijing, scor 6-4, 7-6(3) cu Magdalena Rybarikova.





Înaintea participării la Australian Open, Ostapenko a fost prezentă la turneele de la Shenzhen (învinsă de Monica Niculescu, scor 6-0, 6-2) și Sydney (învinsă de Ashleigh Barty, scor 6-3, 6-3).





"A fost un meci foarte dificil. Ea este o jucătoare excelentă și a făcut lucruri incredibile la această vârstă. Am fost foarte pozitivă de la început și cred că am jucat bine, sunt foarte fericită pentru victorie", a declarat Sakkari la finalul partidei.





În turul următor, Maria Sakkari o va întâlni pe Astra Sharma (Australia, locul 232 WTA), jucătoare venită din calificări, care a trecut de Priscilla Hon (Australia, locul 140 WTA), beneficiară a unui wild card, scor 7-5, 4-6, 6-1.







Statistica meciului Sakkari vs Ostapenko:





Ași: 11-4

Duble greșeli: 3-9

Lovituri câștigătoare: 25-17

Erori neforțate: 30-40

Puncte câștigate cu primul serviciu: 72% (26/36) - 62% (28/45)

Puncte câștigate cu al doilea serviciu: 63% (19/30) - 49% (22/45)

Puncte de break salvate: 33% (1/3) - 62% (8/13)

Puncte de break câștigate: 38% (5/13) - 67% (2/3)

Total puncte câștigate: 54% (85/156) - 46% (71/156)

Durata partidei: 1h 49 min.







Vezi aici ultimul punct al partidei:





S-au disputat până acum în primul tur la Australian Open (feminin):





Sachia Vickery vs Ysaline Bonaventure 2-6, 6-4, 6-4

Katie Boulter vs Ekaterina Makarova 6-0, 4-6, 7-6(6)

Rebecca Peterson vs Sorana Cîrstea 6-4, 6-1

Danielle Rose Collins vs Julia Goerges 2-6, 7-6(5), 6-4

Aryna Sabalenka vs Anna Kalinskaya 6-4, 6-1

Caroline Garcia vs Jessika Ponchet 6-2, 6-3

Astra Sharma vs Priscilla Hon 7-5, 4-6, 6-1

Donna Vekic vs Kristina Mladenovic 6-2, 6-4

Marketa Vondrousova vs Evgeniya Rodina 6-3, 6-2

Petra Martic vs Heather Watson 6-1, 6-2

Maria Sharapova vs Harriet Dart 6-0, 6-0

Zoe Hives vs Bethanie Mattek-Sands 6-1, 6-2

Lesia Tsurenko vs Ekaterina Alexandrova 6-4, 7-6(4)

Kimberly Birrell vs Gibert Paula Badosa 6-4, 6-2

Beatriz Haddad Maia vs Bernarda Pera 6-3, 5-7, 6-4

Sloane Stephens vs Taylor Townsen 6-4, 6-2

Anastasia Pavluychenkova vs Monica Puig 6-4, 6-3

Amanda Anisimova vs Monica Niculescu 7-6(3), 6-4

Timea Babos vs Ons Jabeur 7-6(5), 7-6(3)

Maria Sakkari vs Jelena Ostapenko 6-1, 3-6, 6-2

Anett Kontaveit vs Sara Sorribes Tormo 6-3, 6-2

Angelique Kerber vs Polona Hercog 6-2, 6-2

Kiki Bertens vs Alison Riske 6-3, 6-3

Yulia Putintseva vs Barbora Strycova 6-4, 7-6(1)

Yafan Wang vs Ellen Perez 6-4, 6-0

Johanna Larson vs Vera Lapko 7-6(5), 3-0 (abandon Lapko)