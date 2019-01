Roger Federer nu a luat încă o decizie privind sezonul pe zgură din 2019

Federer, care va debuta luni la Australian Open împotriva uzbekului Denis Istomin (99 mondial), a declarat la Melbourne că aşteaptă să vadă cum va reacţiona organismul său la primul Grand Slam al anului: ''Nu mi-am schimbat abordarea în ce priveşte zgura, am făcut o pregătire normală. Întrebarea era mai degrabă să văd cum va reacţiona corpul meu după vacanţă. Dacă îmi va permite să fac toate antrenamentele, să muncesc la fel de tare cum aş vrea. Am reuşit. Chiar am muncit mai dur decât mi-am imaginat. Am ieşit mai puternic. În ce priveşte pregătirea mea pe zgură, nu am luat o decizie definitivă. Dar pregătirea mea a mers foarte bine, după cum s-a putut vedea un pic la Cupa Hopman''.





Câştigătorul ultimelor două ediţii ale Australian Open, Federer a declarat la turneul de la Paris Bercy, din noiembrie, că nu are nicio idee asupra şanselor de a jucat din nou la Roland-Garros.





Elveţianul care împlineşte 37 ani în august nu a mai jucat pe zgura pariziană din 2015. Anul următor el a declarat forfait din cauza unei probleme la spate. În 2017 şi 2018, Federer a renunţat la sezonul pe zgură pentru a se concentra pe Wimbledon.