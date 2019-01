VIDEO Tennys adevărat! Sandgren a câștigat turneul de la Auckland, primul din carieră

"Sincer să fiu, nu prea am cuvinte în acest moment. E nevoie de multă muncă și de mult antrenament pentru a ajunge într-o finală și să obții o victorie, am rămas fără cuvinte. Sunt recunoscător că pot să fiu aici, să joc și să concurez. Am trecut prin niște accidentări, așa că să fiu sănătos și să joc bine se simte excelent", a declarat americanul pe teren, la finalul partidei.



Victoria a fost una și mai dulce având în vedere că Norrie îl învinsese pe Tennys în ultimele trei confruntări directe, la turneele Challenger din septembrie și octombrie 2017.

"Cam (n.r. Cameron) m-a bătut de vreo 17 ori la rând, cred", spunea Sandgren la finalul semifinalei cu Philipp Kohlschreiber.

Pentru a câștiga trofeul de la Auckland, jucătorul în vârstă de 27 de ani a mai trecut de Maximilian Marterer (6-3, 6-4), Marco Cecchinato (6-3, 6-3), Leonardo Mayer (6-3, 7-6) și Philipp Kohlschreiber (6-4, 6-2).





Proba de dublu a turneului din Noua Zeelandă a fost câștigată de perechea Ben McLachlan/Jan-Lennard Struff (Japonia/Germania), care a realizat o surpriză trecând în finală de favoriții numărul trei, Raven Klaasen și Michael Venus, scor 6-3, 6-4.

Congratulations to Ben McLachlan & @Struffitennis on being crowned the 2019 ASB Classic Doubles Champs!

În urma acestui succes, Tennys va urca 22 de locuri în clasament, până pe 41 (cea mai bună clasare din carieră) și va primi un cec în valoare de 90.990 de dolari. Lucrurile stau excelent și pentru adversarul său, Norrie ajungâng până pe 68 în ierarhia ATP (se clasa pe 93).