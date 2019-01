WTA Hobart: Sofia Kenin, la primul titlu din carieră/ Parcurs imaculat

Sofia a avut un traseu imaculat pe tot parcursul turneului, reușind să câștige trofeul fără a ceda vreun set. Până în finală, ea a trecut de Caroline Garcia (favorita turneului 6-3, 6-2), Ons Jabeur (7-6, 6-3), Kirsten Flipkens (7-5, 7-5) și Alize Cornet (6-2, 6-4).

Pentru succesul din Tasmania, Kenin va primi un premiu în valoare de 43.000 de dolari și 280 de puncte cu ajutorul cărora va urca până pe locul 37 în clasamentul WTA (cea mai bună clasare din carieră). Schmiedlova a obținut un premiu de 21.400 de dolari și 180 de puncte WTA (salt de pe 77 pe 59).

