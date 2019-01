PREZENTARE Australian Open 2019: Hernia, lipsa meciurilor oficiale, despărțirea de Darren Cahill - Simona Halep și marile semne de întrebare, Roger Federer și "viața fără de moarte"

De știut: La ediția din 2018, organizatorii au anunțat o asistență totală de 743.667 spectatori, acesta fiind un record în istoria competiției de la Melbourne.



Cu cine vor juca sportivii noștri în turul I de la Melbourne







Marius Copil (61 ATP) vs Marcel Granollers (110 ATP).









Simona Halep (1 WTA) vs Kaia Kanepi (70 WTA)

Mihaela Buzărnescu (25 WTA) vs Venus Williams (37 WTA)

Irina Begu (76 WTA) vs Andrea Petkovic (61 WTA)

Sorana Cîrstea (84 WTA) vs Rebeca Peterson (62 WTA)

Ana Bogdan (81 WTA) vs o jucătoare din calificări

Monica Niculescu (88 WTA) vs Ekaterina Alexandrova (72 WTA).





Cum ar putea arăta sferturile, dacă favoritele își respectă statutul:





Simona Halep - Karolina Pliskova

Angelique Kerber - Sloane Stephens

Caroline Wozniacki - Petra Kvitova

Naomi Osaka - Elina Svitolina



Traseul virtual al Simonei Halep:



Tur I: Kaia Kanepi

Tur II: Sofia Kenin

Tur III: Venus Williams / Mihaela Buzărnescu

Optimi: Serena Williams

Sferturi: Karolina Pliskova

Semifinale: Naomi Osaka / Elina Svitolina

Finală: Angelique Kerber / Caroline Wozniacki