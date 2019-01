​VIDEO Andy Murray, în lacrimi - Retragerea din tenis este tot mai aproape: "Nu mă simt bine deloc, am dureri foarte mari"

​Britanicul Andy Murray, fost lider ATP, acum pe locul 230 mondial, a declarat, vineri, că Australian Open ar putea fi ultimul său turneu, relatează atptour.com, conform News.ro.





Murray a fost vizibil emoţionat şi a plâns la conferinţa de presă susţinută la Melbourne. La început, după ce a fost întrebat cum se simte, el a răspuns: “Nu grozav” şi apoi i-a venit să plângă, astfel că a ieşit din sală pentru scurt timp, pentru a-şi reveni.





El a spus că durerea la şoldul drept, din cauza căreia a fost operat în urmă cu un an, nu a dispărut şi a făcut să nu mai aibă bucuria dinainte de a se antrena şi a participa la competiţii.







“Nu mă simt bine. Am probleme de mai mult timp. Am dureri mari probabil de 20 de luni. Am făcut tot ce se putea pentru a nu mai avea dureri la şold. Nu m-a ajutat prea mult. Sunt mai bine decât eram acum şase luni, dar încă am dureri mari. A fost dificil. În decembrie, am vorbit cu echipa mea şi le-am spus nu mai pot continua astfel. Că am nevoie să închei, pentru că jucam fără să am idee când va înceta durerea. Am simţit că trebuie să iau această decizie. I-am spus echipei mele: ‘Cred că aş putea rezista până la Wimbledon, acolo aş vrea să îmi închei activitatea'. Dar nu sunt sigur că pot face asta”, a explicat sportivul.





Întrebat dacă Australian Open ar putea fi ultimul său turneu, Murray, de cinci ori finalist la Melbourne, a răspuns: “Cu siguranţă există şansa să fie aşa. După cum am spus, nu sunt sigur că pot juca încă patru sau cinci luni cu aceste dureri. Am opţiunea să fiu operat din nou şi mă gândesc serios la asta. Unii sportivi au făcut asta şi au revenit în competiţii, dar nu există garanţii. Motivul unei astfel de operaţii nu ar fi revenirea în sportul profesionist. Este pentru o calitate mai bună a vieţii”.





Andy Murray a precizat că ar vrea să se poată bucura de lucruri mărunte în viaţă, cum ar fi să îşi pună şosetele şi să se încalţe fără să îl doară. El a adăugat că a discutat cu psihologi despre situaţia sa, dar nici discuţiile nu l-au ajutat să îşi înfrâneze frustrările. “Nimic nu ajută, pentru că durerea este mare. Nu pot să fac ce vreau şi ce ador să fac. De fapt pot să fac, dar nu mă mai pot bucura de asta”, a afirmat britanicul.







Murray, în vârstă de 31 de ani, a fost lider ATP în perioada noiembrie 2016-august 2017.





Aici poți vedea conferința de presă susținută de Andy Murray: