Australian Open: În ce zile vor evolua fetele noastre - Simona Halep va debuta marți noaptea

Australian Open, primul Grand Slam al anului, va debuta pe 14 ianuarie, în prima zi de concurs urmând să evolueze trei sportive din România: Irina Camelia Begu, Monica Niculescu și Sorana Cîrstea. Cap de serie numărul unu, Simona Halep va juca în noaptea de marți împotriva sportivei Kaia Kanepi. Orele de disputare vor fi anunțate ulterior de organizatorii competiției de la Melbourne.





Lider mondial, Simona Halep se află pe partea superioară a tabloului de concurs și va intra pe teren în noaptea de marți a săptămânii viitoare.







Se vor juca luni noaptea:





Irina Begu (locul 76 WTA) vs Andrea Petkovic (locul 61 WTA)

Monica Niculescu (locul 88 WTA) vs Amanda Anisimova (locul 87 WTA)

Sorana Cîrstea (locul 84 WTA) vs Rebbeca Peterson (locul 62 WTA)







Se vor disputa marți noaptea:





Simona Halep (locul 1 WTA) vs Kaia Kanepi (locul 70 WTA)

Mihaela Buzărnescu (locul 25 WTA) vs Venus Williams (locul 37 WTA)

Ana Bogdan (locul 81 WTA) vs jucătoare venită din calificări.