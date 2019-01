Australian Open: Kaia Kanepi nu a mai jucat de la US Open, din septembrie anul trecut

​Kaia Kanepi, locul 70 WTA, viitoarea adversară a Simonei Halep în primul tur al Australian Open, nu a mai jucat din septembrie trecut, de la US Open, transmite News.ro.

Kanepi a învins-o pe Halep, în primul tur al US Open, cu 6-2, 6-4, apoi a trecut încă două tururi înainte de a fi eliminată de Serena Williams, în optimi, cu 6-0, 4-6, 6-3.

De atunci, jucătoarea estonă de 33 de ani nu a mai evoluat. Ea spunea, în octombrie 2018, că i-a recidivat o accidentare suferită înaintea US Open şi că are nevoie de o perioadă mai lungă de refacere.



Kaia Kanepi s-a antrenat în ultima perioadă, dar a decis să nu participe la niciun turneu pre-Australian Open. Ea intenţionează să joace la primul grand slam al anului, dar fizioterapeutul ei nu exclude o retragere din competiţie, dacă nivelul fizic al jucătoarei estone nu va fi unul optim.



În cazul în care Kanepi, aflată la Melbourne, se va retrage, ea va fi înlocuită de o jucătoare în calitate de lucky-loser.

Cu cine vor juca fetele noastre în primul tur la Australian Open:



Simona Halep (1 WTA) vs Kaia Kanepi (70 WTA)

Mihaela Buzărnescu (25 WTA) vs Venus Williams (37 WTA)

Irina Begu (76 WTA) vs Andrea Petkovic (61 WTA)

Sorana Cîrstea (84 WTA) vs Rebeca Peterson (62 WTA)

Ana Bogdan (81 WTA) vs o jucătoare din calificări

Monica Niculescu (88 WTA) vs Ekaterina Alexandrova (72 WTA).



Cum ar putea arăta sferturile, dacă favoritele își respectă statutul:



Simona Halep - Karolina Pliskova

Angelique Kerber - Sloane Stephens

Caroline Wozniacki - Petra Kvitova

Naomi Osaka - Elina Svitolina





Traseul virtual al Simonei Halep:





