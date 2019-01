Darren Cahill, despre adversara Simonei Halep din primul tur de la Australian Open: "Va fi un meci extrem de complicat, Kanepi poate bate pe oricine într-o zi bună"

Simona Halep va da peste Kaia Kanepi în primul tur de la Australian Open, jucătoarea din Estonia fiind chiar cea care a eliminat-o în runda inaugurală de la US Open-ul de anul trecut. "Va fi un meci extrem de complicat, Kanepi poate bate pe oricine dacă este într-o zi bună", a fost de părere Darren Cahill, fostul antrenor al liderului mondial.





Ce a spus Cahill la microfonul celor de la Eurosport



"Va fi un meci extrem de complicat pentru Simona. Kaia Kanepi poate evolua la un nivel foarte bun, e o adversară dificilă. Când se concentrează şi îi intră loviturile, e greu de bătut, poate bate pe oricine. A arătat de ce este în stare la US Open, anul trecut. Simona răspunde provocărilor, dar va fi un meci dur. Va fi o super partidă de urmărit pentru noi, spectatorii" - Darren Cahill, în studioul Eurosport.





"Privind acest tablou feminin, văd două jucătoare care nu sunt cap de serie la Australian Open şi care pot fi foarte periculoase: Venus Williams şi Victoria Azarenka", a completat antrenorul australian.







Cu cine vor juca fetele noastre în primul tur la Australian Open:



Simona Halep (1 WTA) vs Kaia Kanepi (70 WTA)

Mihaela Buzărnescu (25 WTA) vs Venus Williams (37 WTA)

Irina Begu (76 WTA) vs Andrea Petkovic (61 WTA)

Sorana Cîrstea (84 WTA) vs Rebeca Peterson (62 WTA)

Ana Bogdan (81 WTA) vs o jucătoare din calificări

Monica Niculescu (88 WTA) vs Ekaterina Alexandrova (72 WTA).



Cum ar putea arăta sferturile, dacă favoritele își respectă statutul:



Simona Halep - Karolina Pliskova

Angelique Kerber - Sloane Stephens

Caroline Wozniacki - Petra Kvitova

Naomi Osaka - Elina Svitolina





Traseul virtual al Simonei Halep: