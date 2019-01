Australian Open 2019: Simona Halep, duel cu Kaia Kanepi în turul întâi (o reeditare a turului inaugural de la US Open 2018); Buzărnescu, duel de foc cu Venus Williams

Joi a avut loc, la Melbourne, tragerea la sorți a tablourilor de concurs de la Australian Open (14-27 ianuarie), primul Grand Slam al anului. Sorții i-au scos în cale Simonei Halep (principala favorită) un meci cu Kaia Kanepi (Estonia, 70 WTA) în primul tur al competiției. Este de fapt o reeditare a confruntării din turul inaugural de la ultima ediției a US Open-ului (Kanepi a produs surpriza și s-a impus la New York).



Masculin:







Marius Copil (61 ATP) vs Marcel Granollers (110 ATP).





Cu cine vor juca fetele noastre în primul tur la Australian Open:





Simona Halep (1 WTA) vs Kaia Kanepi (70 WTA)

Mihaela Buzărnescu (25 WTA) vs Venus Williams (37 WTA)

Irina Begu (76 WTA) vs Andrea Petkovic (61 WTA)

Sorana Cîrstea (84 WTA) vs Rebeca Peterson (62 WTA)

Ana Bogdan (81 WTA) vs o jucătoare din calificări

Monica Niculescu (88 WTA) vs Ekaterina Alexandrova (72 WTA).





Cum ar putea arăta sferturile, dacă favoritele își respectă statutul:





Simona Halep - Karolina Pliskova

Angelique Kerber - Sloane Stephens

Caroline Wozniacki - Petra Kvitova

Naomi Osaka - Elina Svitolina



Traseul virtual al Simonei Halep:



Tur I: Kaia Kanepi

Tur II: Sofia Kenin

Tur III: Venus Williams / Mihaela Buzărnescu

Optimi: Serena Williams

Sferturi: Karolina Pliskova

Semifinale: Naomi Osaka / Elina Svitolina

Finală: Angelique Kerber / Caroline Wozniacki





Prima reacție a lui Darren Cahill după tragerea la sorți





"Kanepi poate evolua la un nivel foarte bun. Când se concentrează şi îi intră loviturile, e greu de bătut. A arătat de ce e în stare la US Open, anul trecut. Simona răspunde provocărilor, dar va fi un meci dur. Va fi o super-partidă pentru noi, spectatorii" - Darren Cahill, în studioul Eurosport.





Cum arată cele patru sferturi ale tabloului feminin de simplu de la Australian Open:





Sfertul Simonei Halep











Sfertul lui Naomi Osaka











Sfertul lui Caroline Wozniacki











Sfertul lui Angelique Kerber