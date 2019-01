VIDEO WTA Sydney: Sloane Stephens, eliminată în turul doi de Yulia Putintseva

Sloane Stephens (5 WTA și cap de serie numărul 4) a părăsit turneul Premier de la Sydney în turul al doilea, americanca fiind învinsă de Yulia Putintseva (Kazahstan, 44 WTA), cu toate că a câștigat primul set.





Stephens și-a impus jocul și a câștigat primul set cu 6-3, însă le-a pierdut pe următoarele două, scor 6-4, 7-6(4). Meciul a durat două ore și 4 minute.







În sferturi, Yulia Putintseva o va întâlni pe Kiki Bertens (Olanda, 9 WTA), aceasta profitând de abandonul lui Garbine Muguruza.







Rezumatul partidei Stephens vs Putintseva:











Program sferturi:





A. Barty vs E. Mertens (10)

Y. Putintseva vs K. Bertens (7)

A. Sasnovich vs T. Bacsinszky

A. Kerber (2) vs P. Kvitova (5) / Su-Wei Hsieh.