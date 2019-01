VIDEO Umanizarea Regelui - Roger Federer și motivul pentru care a plâns în timpul unui interviu pentru CNN

Roger Federer, cu ochii in lacrimi

Cu puțin timp înainte de startul primului Grand Slam al anului (Australian Open), Roger Federer (proaspăt câștigator al Cupei Hopman) a oferit un interviu celor de la CNN. Lucrurile au scăpat puțin de sub control în momentul în care elvețianul a fost întrebat despre Peter Carter, antrenorul care l-a descoperit: Mister Perfect a izbucnit în lacrimi, spre surprinderea celei care îl intervieva.





Peter Carter a avut un rol important în cariera lui Federer, acesta fiind cel care a avut onoarea de a fi primul care să șlefuiască <diamantul> elvețian.

Antrenorul australian a murit în urmă cu 16 ani, cu puțin timp înainte ca Roger să cucerească primul titlu de Grand Slam din carieră (între timp, a ajuns la recordul absolut de 20).







Întrebat ce crede că ar spune astăzi Carter despre tot ceea ce a reușit el în tenis, Federer a izbucnit în lacrimi.







"Sper că ar fi mândru de mine, nu-și dorea să fiu un talent irosit. Am fost incredibil de norocos să am astfel de oameni în preajma mea. Din momentul în care Peter a murit am început să mă antrenez mult mai mult", a precizat, printre altele, Federer.







Aici poți urmări imaginile emoționante cu Roger Federer: