​Cupa Hopman: Serena Williams își câștigă toate meciurile de simplu, dar SUA pierde toate confruntările/ Înfrângere cu Marea Britanie

Confruntarea dintre Marea Britanie și SUA a debutat cu meciul câștigat de Cameron Norrie (90 ATP) în fața lui Frances Tiafoe (39), scor 7-6(4), 6-0. Serena Williams (16 WTA) a restabilit egalitatea după ce a învins-o pe Katie Boulter (97), scor 6-1, 7-6(2), însă Norrie și Boulter aveau să câștige meciul de dublu mixt, scor (2)3-4, 4-3(4), 4-1.





Clasament grupa B, înaintea ultimei confruntări (Elveția vs Grecia):





1. Elveția 2 meciuri (5-1) 2 victorii

2. Marea Britanie 3 (4-5) 2

3. Grecia 2 (3-3) 1

4. SUA 3 (3-6) 0

7-6(3), 6-2 vs Maria Sakkari (41 WTA)4-6, 6-4, 6-3 vs Belinda Bencic (54 WTA)6-1, 7-6(2) vs Katie Boulter (97 WTA)