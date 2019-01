Rafael Nadal, forfait de la Brisbane - Ibericul va fi înlocuit de Taro Daniel pe tabloul principal

Revenirea lui Rafael Nadal într-o competiție oficială se amână încă o dată, numărul doi din clasamentul mondial fiind nevoit să declare forfait de la turneul de la Brisbane, informează site-ul oficial al ATP. Este vorba de o mică întindere la coapsa stângă, după cum a precizat ibericul. Locul lui Rafa pe tabloul principal al competiției australiene va fi luat de niponul Taro Daniel.





Nadal ar fi trebuit să-l întâlnească în turul doi pe Jo-Wilfried Tsonga.







"După o perioadă lungă în afara competiţiei, am simţit o durere la picior. Am făcut un RMN, există o foarte mică întindere. Am vrut să joc, dar... Ieri am vorbit cu doctorii din Spania. M-am culcat. Când m-am trezit, ei dormeau, aşa că a trebuit să aştept înainte să iau decizia. Mă simt mai bine decât în urmă cu patru zile. În mod normal, ar trebui să apară o îmbuntăţire. Probabil voi fi sută la sută peste cinci zile. Chiar cred că pot fi sută la sută pregătit la startul de la Melbourne" - Rafael Nadal, în cadrul unei conferinţe de presă.







Nadal a continuat și în 2018 să aibă probleme medicale, el fiind nevoit să abandoneze întâi la Australian Open (în sfertul cu Marin Cilic), iar mai apoi la US Open (în semifinala cu Juan Martin del Potro).







Rafa Nadal speră să fie la 100% la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, competiție care va debuta pe 14 ianuarie, la Melbourne.