​WTA Shenzhen: Monica Niculescu, în sferturi - Victorie după un meci maraton cu Kristyna Pliskova

Venită din calificări, Monica Niculescu continuă să facă "victime" la turneul WTA de la Shenzhen, jucătoarea noastră obținând calificarea în sferturi după ce a învins-o pe Kristyna Pliskova (94 WTA). Meciul a fost unu maraton, de două ore și 24 de minute, iar Niculescu s-a impus în trei seturi, scor 6-7(2), 6-3, 6-4.





În sferturi, Monica Niculescu (99 WTA) va evolua contra chinezoaicei Yafan Wang, locul 70 mondial. Competiția astiatică este dotată cu premii totale în valoare de 750.000 de dolari.







Calificarea în sferturi îi va aduce Monicăi 13.121 de dolari și 60 de puncte în clasamentul WTA de simplu.





"Am fost suparată, pentru că am avut multe șanse de a câștiga primul set. Nu știu, parcă nu mai reușeam nimic, iar ei îi intra orice minge. Și în setul secund a fost greu. A fost foarte greu să lupt împotriva serviciului ei, am alergat foarte mult. Mă bucur că am fost susținută de atât de mulți suporteri și le mulțumesc. Mă voi duce sa mă recuperez, cu un masaj bun și sper ca mâine (n.r. joi) să am același nivel fizic, să pot alerga la fel de mult", a declarat Monica Niculescu, citată de Digisport.







România mai are o reprezentantă în sferturile turneului de la Shenzhen, Sorana Cîrstea (se va duela cu americanca Alison Riske).





Turneul de la Shenzhen, de categorie "International" se dispută în perioada 30 decembrie 2018 - 5 ianuarie 2019 și are premii totale în valoare de 750.000 de dolari. Simona Halep este deținătoarea trofeului atât la simplu, cât și la dublu, alături de Irina Begu.