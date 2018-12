Surorile Venus şi Serena Williams au fost adversare, joi, la un turneu demonstrativ, la Abu Dhabi. Meciul a fost câştigat de Venus, informează News.ro.

Venus Williams s-a impus cu scorul de 4-6, 6-3, 10-8.

În timpul confrutării a avut loc şi un moment amuzant. Între două puncte, Serena Williams a izbucnit în râs, văzând-o pe fiica sa Olympia aplaudând. “Pe tine te-a aplaudat”, i-a spus ea, amuzată, lui Venus.

Serena cracked up when she saw Olympia clapping: She was clapping for you she tells Venus \uD83D\uDE02#MWTC pic.twitter.com/s7WIjpvYfg