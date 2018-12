​Australian Open: Organizatorii anunță introducerea super-tiebreak-ului în setul decisiv, la scorul de 6-6

Astfel, în cazul în care un meci va ajunge la 6-6 în decisiv, învingătorul va fi decis în urma unui super-tiebreak care se întâlnea până acum doar în meciurile de dublu. Primul jucător care va ajunge la 10 puncte (cu un ecart de minim două puncte) va câștiga partida. Organizatorii speră astfel să evite partidele interminabile, precum cea a Simonei Halep din 2018, când liderul mondial a jucat nu mai puțin de trei ore și 45 de minute împotriva americancei Lauren Davis (4-6, 6-4, 15-13).





Roland Garros rămâne singurul turneu de Grand Slam fără niciun fel de tiebreak în decisiv, după ce US Open are deja un tiebreak clasic (primul la 7 puncte la 6-6 la game-uri), iar Wimbledon a introdus în luna octombrie un tiebreak la scorul de 12-12 în decisiv.

"Am întrebat jucători, atât din prezent cât și din trecut, comentatori, agenți și analiști TV dacă vor să se joace set cu avantaj (n.r. sistemul vechi de joc, fără tiebreak), și am început de acolo. Am ales un tiebreak la 10 puncte, la scorul de 6-6 în setul decisiv, pentru a ne asigura că fanii vor primi în continuare un final special la aceste dispute epice, iar tiebreak-ul mai lung încă oferă posibilitatea unei schimbări de ultim moment. Super-tie-break-ul poate diminua și din dominarea prin serviciu care poate prevala în tiebreak-ul mai scurt",