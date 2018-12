Jucătoarea americană de tenis Venus Williams a decis să se despartă de antrenorul David Witt, după o colaborare de 11 ani, transmite News.ro.

Witt l-a anunţat pe jurnalistul Ravi Ubha că a pus capăt colaborării cu jucătoarea de 38 de ani, care a a avut un sezon dificil, după ce a căzut de pe locul 5 pe locul 38 mondial.

Ea a câştigat doar 18 meciuri în 2018 şi nu a reuşit să ajungă în a doua săptămână la vreun Grand Slam.



Venus Williams nu a anunţat încă numele viitorului antrenor.

Ajunsă la 38 de ani, Venus a câștigat de-a lungul carierei șapte turnee de Grand Slam (Wimbledon - 2000, 2001, 2005, 2007 și 2008) și US Open (2000 și 2001).



Venus Williams has cut ties with her long-time coach David Witt, according to Witt. It was an 11-year partnership, with Witt a hitting partner, then coach.

"It was a great run," Witt told me.



A former pro, Witt says he'd like to stay in the coaching ranks, on either tour.