John McEnroe și răspunsul surprinzător oferit la întrebarea: Este cineva mai talentat în circuitul ATP decât Roger Federer?

​A lucrat împreună cu el la Cupa Laver, iar părerea pe care i-a lăsat-o a fost atât de bună încât a afirmat următoarele: că este mai talentat decât toți jucătorii existenți în circuitul ATP în ultimii zece ani (inclus Roger Federer). Acum să elucidăm misterul - îl avem pe John McEnroe în rolul <povestitorului> și pe Nick Kyrgios în cel al <eroului neîmplinit>.





Ajuns la 59 de ani, John McEnroe a fost antrenorul "Restului lumii" la Cupa Laver, ocazie cu care a lucrat împreună cu Nick Kyrgios.





Fosta glorie a tenisului american (a fost lider mondial și a câștigat 7 Grand Slam-uri la simplu) a lansat o ipoteză care pe mulți i-ar putea surprinde: Kyrgios este mai talentat decât Roger Federer.





"Este un jucător foarte, foarte talentat. Dintre toți jucătorii din tenisul mondial din ultimii 10 ani, Nick ar putea fi cel mai bun din punct de vedere al abilităților pe care le poate arăta pe terenul de tenis" - John McEnroe.





"În mod natural, când vezi un om că nu poate aduce pe teren ceea ce este capabil să poată face de fapt, atunci este frumos să încerci să-l ajuți să facă o schimbare. Marea lui problemă este că <joacă> prea puțin - jumătate din timp nu joacă, iar așa nu poți câștiga un turneu mare", a completat McEnroe în legătură cu Kyrgios, citat de Daily Express.





Americanul este de părere că doar atitudinea îl trage în jos pe Kyrgios, el având calitățile necesare pentru a deveni cel mai bun din lume.





Cât este talent și cât este muncă în tenis?





Roger Federer reprezintă etalonul în tenisul mondial, elvețianul cucerind de-a lungul carierei 100 de titluri ATP, dintre acestea 20 fiind de Grand Slam. Nivelul incredibil la care a ajuns Mister Perfect de-a lungul timpului i-a făcut pe mulți să spună că ceea ce face diferența este talentul jucătorului născut la Basel.





Dar ce înseamnă în tenis "a fi talentat"?







O definiție ar putea veni din partea lui Gunter Bresnik, antrenorul lui Dominic Thiem. "Din punctul meu de vedere, talentul este reprezentat de oamenii care realizează mai mult cu mai puțin efort. Acest lucru nu ține însă pe termen lung. Dacă cineva își imaginează că Roger Federer a ajuns să facă totul să pară atât de ușor fără muncă, atunci comite o mare eroare. Doar când muncești din greu poți să faci lucrurile să pară lejere" - Gunter Bresnik.







Federer și marele mister al zilei când se va retrage din tenisul profesionist





"Ceea ce îmi place cel mai mult la cariera mea este că nimeni nu știe ce se va întâmpla" - Roger Federer, despre momentul în care va decide să se retragă din tenis.





Copilul rebel al circuitului ATP, Nick Kyrgios a oferit de-a lungul timpului multe momente spectaculoase, cu lovituri care au făcut rapid înconjurul planetei. Este însă cunoscut și faptul că australianul are probleme cu atitudinea (delăsător, superficial, iar uneori dă senzația că joacă tenis doar pentru aspectul financiar).





În 2018, Nick a câștigat un singur turneu, el impunându-se la începutul anului la Brisbane. Australianul a reușit 25 de victorii și a pierdut de 13 ori în actualul sezon. A adunat doar din premii $1.102.012.







Rezultatele lui Kyrgios cu cei trei mari ai momentului:





Nick Kyrgios vs Rafael Nadal 2-3

Nick Kyrgios vs Roger Federer 1-3

Nick Kyrgios vs Novak Djokovic 2-0









Aici poți vedea unele dintre cele mai spectaculose lovituri reușite Nick Kyrgios în 2018:













S-ar putea să te intereseze și: