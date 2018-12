România a înfiinţat echipa olimpică de tenis din 12 jucători

Lotul echipei olimpice de tenis va fi format din Simona Halep, Irina Begu, Mihaela Buzărnescu, Horia Tecău, Florin Mergea, Marius Copil, Sorana Cîrstea, Ana Bogdan, Monica Niculescu, Irina Bara, Alexandra Dulgheru şi Raluca Olaru.





“Pentru Jocurile Olimpice din 2020 ne dorim să facem cea mai bună echipă posibilă cu toţi sportivii de valoare din România. Ca să ne bucurăm de victorii şi de cât mai multe medalii. În 2016 am fost foarte aproape de medalia de aur şi cred că la Tokyo avem şanse foarte mari la această madalie. Am discutat cu domnul George Cosac şi mi-a spus că se pot obţine trei medalii, după care am spus să se gândească mai bine pentru că e vorba de Jocurile Olimpice. Apoi a spus că obiectivul este o medalie, ceea ce este mult mai realizabil. Sunteţi o generaţie frumoasă, fantastică şi cred în voi pentru că aţi demonstrat că puteţi. Constituirea acestei echipe olimpice denotă faptul că vom deveni o echipă mult mai puternică. Comitetul olimpic va asigura toate condiţiile pentru marea performanţă”, a declarat preşedintele COSR, marţi, într-o conferinţă de presă.





Preşedintele Federaţiei Române de Tenis, George Cosac, este conştient că statul român nu poate susţine participarea sportivilor români la 20 de turnee internaţionale, dar consideră că ajutorul COSR este binevenit.





“E probabil cea mai bună perioadă a tenisului românesc chiar dacă acum 40-50 de ani i-am avut pe Ilie Năstase şi Ion Ţiriac. Mă bucur că pentru prima dată Comitetul Olimpic şi Sportiv Român este alături de sportivi şi încearcă să îi susţină cât mai mult posibil. Am făcut un calcul şi dacă ar trebui să susţinem 20-25 de turnee ar trebui să avem un buget de 4 milioane de euro. E o sumă care nu ne va fi acordată, trebuie să fim conştienţi. Dar e un început şi sportivii vor beneficia de el”, a spus Cosac.





Jucătoarea Irina Begu este încrezătoare că se va găsi cele mai bune formule de echipă sau individual pentru ca tenisul românesc să obţină medalii la Tokyo: “Am avut ocazia să particip de două ori şi a fost o experienţă unică la olimpiadă, acum îmi doresc să fiu sănătoasă şi să fac parte din lot. Cred că va fi o luptă grea pentru calificare ţinând cont că suntem atât de multe fete. Avem posibilitatea să jucăm şi la dublu, sunt atât de multe variante şi cred că decizia finală se va lua atunci când se va şti sută la sută. Pentru anul viitor îmi doresc să intru în primele 20 şi să fiu sănătoasă”.