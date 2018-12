DigiSport: Proiectul impresionant al Simonei Halep. Cea mai bună jucătoare a lumii a anunţat ce va face după retragerea din tenis

Simona Halep şi-a lansat noul site chiar de Ziua Naţională, iar, prin intermediul simonahalep.com, aceasta a anunţat şi cărui proiect se va dedica total, în momentul în care se va retrage din tenis.

Fundaţia Simona Halep reprezintă prioritatea numărului unu mondial şi sportiva noastră a anunţat şi care sunt motivele pentru care proiectul e atât de important."Să înfiinţez această fundaţie a fost o dorinţă mai veche de-a mea, dar reprezintă şi o nouă provocare. Este modul prin care pot da şi eu ceva înapoi. Unul din obiectivele de bază ale fundației este acela de a lăsa o moștenire după încheierea carierei. În momentul în care voi agăţa rachetele în cui, mă voi dedica 100% acestui proiect. Ca sportiv, eu am reuşit să îmi îndeplinesc obiectivele, am ajuns numărul unu mondial şi am câştigat un turneu de Grand Slam. Totul a venit după un program intens de antrenament şi multe călătorii în toată lumea", susţine Halep.