​Cupa Davis, finala: Marin Cilic l-a învins în trei seturi pe Jo-Wilfried Tsonga (Croația vs Franța 2-0)

După un prim set extraordinar pentru Marin Cilic, în care croatul a pierdut un singur punct pe propriul serviciu (25/26), Tsonga a dat semne de revenire în setul secund, însă a ratat două mingi de break consecutive la 4-3 și 40-15. Francezul a greșit pe serviciu în cel mai important moment al setului, la 5-5, și speranțele sale de a reveni în meci erau din ce în ce mai mici. Desfășurarea setului al treilea a semănat izbitor cu cea a setului secund, Tsonga a ratat iar ocazia de a face break, de data aceasta la 2-1 și 40-15, însă break-ul croatului a venit mult mai rapid, în chiar game-ul următor. Cei doi au servit bine până la final, iar Cilic s-a impus cu 6-4 și a închis partida după două ore și 16 minute. Rezultatul partidei dintre Cilic și Tsonga se aseamănă foarte mult cu cel al primei partide (Coric vs Chardy). Singura diferență o reprezintă scorul primului set: 6-3, spre deosebire de 6-2 în celălalt meci.

