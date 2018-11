Simona Halep vrea să câștige o medalie la Jocurile Olimpice de la Tokyo

​Simona Halep a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă susţinută la Timisoara, că îşi doreşte o medalie olimpică la Tokyo, în 2020. Liderul mondial a mai spus și că la următoarele turnee va fi însoțită doar de staff-ul ei, potrivit News.ro.

"Vreau să fac o figură frumoasă la Jocurile Olimpice de la Tokyo, mă gândesc la o medalie. Apoi vreau să evoluăm cât mai bine în Fed Cup şi, de ce nu, să câştigăm această competiţie. Îmi doresc şi în continuare un trofeu de Mare Şlem. Nu mă mulţumesc doar cu Roland Garros-ul, mai îmi doresc un trofeu major", a declarat Simona Halep, la Universitatea de Vest din Timişoara.





În ceea ce priveşte viitorul antrenor, Simona Halep a spus că va merge la următoarele turnee doar cu staff-ul ei.





"Am fost în vacanţă câteva zile în Austria cu staff-ul meu şi cu Darren Cahil. Ne-am bucurat de rezultatele bune obţinute împreună şi rămânem prieteni. Nu ştiu dacă voi mai colabora cu el, doar timpul va decide. Cert este că, pentru următoarele turnee, nu voi avea antrenor, ci merg doar cu cei din echipa mea", a mai spus ea.





Simona Halep a spus că se află pentru prima dată la Timişoara şi că oamenii din acest oraş îi dau o energie pozitivă: "Spre ruşinea mea, încă nu am mai fost aici. Este pentru prima dată când mă aflu în Timişoara, dar mă simt bine, am văzut deja ceva din oraş, vreau să mă plimb puţin şi prin centru. Simt că oamenii de aici îmi dau o energie pozitivă”.

Întrebată cum vrea să se perfecționeze, sportiva a precizat, potrivit Mediafax: “Tot timpul avem de lucrat și de perfecționat. Nu mă consider o persoană perfectă, mai am multe de făcut. Mi-aș dori să progresez și în tenis, pentru că sunt multe lucruri la care aș vrea să fiu mai bună, pe parte personală, pe partea emoțională, psihologică. Foarte, foarte multe și am energia necesară să fac acest lucru”.





De asemenea, Simona Halep a afirmat că și-ar dori ca echipa României de tenis feminin să le bată pe jucătoarele Cehiei în turul I din Grupa Mondială la Fed Cup, pe 9 și 10 februarie, afirmând că printre obiectivele ei de anul acesta a fost și cel referitor la echipa de Fed Cup: "Nu va fi ușor, ele au câștigat de câteva ori trofeul, însă dacă o să fim relaxate și cu încredere, eu cred că orice este posibil".





Simona Halep a vorbit și despre problemele de sănătate pe care le are, precizând că în unele momente nu are nicio durere la coloană. "Eu sper să fi trecut și sper să încep cu bine și fără probleme. Va fi un an mai greu".





De asemenea, Simona Halep a precizat că, pentru activitatea din acest an, "cu lipsă de modestie", și-ar da o notă aproape de 10, și, încurajată de jurnaliști să le transmită un mesaj României în an Centenar, a afirmat că românii sunt capabili de orice, dacă au încredere: "Chiar dacă venim dintr-o țară micuță, suntem capabili să facem lucruri foarte mari. Sunt mândră că sunt româncă și că am origine română, este un lucru deosebit pentru noi, ne dă încredere. Pot să spun că suntem români cu toții și sunt bucuroasă că am făcut cinste acestei țări, chiar dacă pe latura sportivă, sper să fie cât mai mulți campioni și să ne bucurăm împreună".





Totodată, întrebată cum ar trebui statul să sprijine tenisul, Simona Halep a declarat că acest sport se bazează aproape exclusiv pe fonduri private.





"Cred că aproape de 100% s-a mers pe fonduri private în tenis. Sper ca țara să ajute micuții care au nevoie de partea financiară, pentru că nu este ușor, este un sport foarte scump. Sper să se facă un sistem în care unul pe altul să se motiveze, așa cum sunt în alte țări. Chiar și așa, cu o susținere minimă, avem șase jucătoare în Top 100, ceea ce înseamnă enorm, nu multe țări au astfel de performanțe. Este nevoie de susținere pozitivă din partea presei, din partea oamenilor, indiferent de momentul prin care sportivii trec, și bineînțeles energia pozitivă de care cu toții avem nevoie atunci când ne este greu și când ne este și bine", a completat sportiva.





Jucătoarea de tenis a mai afirmat, la Timișoara, că le consideră pe toate jucătoarele de tenis principale adversare în 2019 și că fiecare meci este dificil.





Simona Halep a susținut că va petrece Crăciunul acasă, cu familia, după foarte mulți ani, iar apoi va pleca în Australia, afirmând că vede turneul de acolo ca pe "orice Grand Slam, foarte greu, cu multe surprize. Din Top 10 orice jucătoare poate câștiga trofeul. Chiar și eu, de ce nu? Mi-aș dori foarte mult".





Întrebată ce face diferența între jucătoarele care se află în Top 100, sportiva a afirmat că "deciziile pe care le iei pe parcursul anilor, grijă de sănătate, accidentările sunt foarte periculoase și foarte grele atunci când ai parte de ele, echipa pe care o ai alături de tine, oamenii potriviți la momentul potrivit și bineînțeles inspirația personală. În momentul de față, la un nivel atât de ridicat, cum ar fi Top 10, Top 20, cred că pregătirea mentală este aproape de 80% ca importanță".





Totodată, Simona Halep a declarat că și-ar dori ca și în România să fie construită o arenă, pecare să se poată juca un Fed Cup.





"Cred că este foarte greu pentru mine să fac acest lucru (n.r. să susțină realizarea unei arene), încă sunt sportivă activă, nu am energia necesară să fac acest lucru, dar pot să spun că am încredere în țara noastră că o să facă această treabă posibilă și să avem și noi o arenă frumoasă, unde să jucăm Fed Cup cât se poate de curând, că o să ne lăsăm și noi de tenis”, a declarat Simona Halep.