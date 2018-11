VIDEO Simona Halep, după ce a primit titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii de Vest din Timişoara "Atunci când îți dorești cu adevărat ceva, nu trebuie să renunți"

Aula Magna a Universităţii de Vest din Timişoara a fost neîncăpătoare, vineri, la decernarea titlului de Doctor Honoris Causa „Beneficiorum Publicorum” sportivei Simona Halep, informează News.ro.





Simona Halep a fost primită cu aplauze de către cei prezenţi, iar la ceremonie a participat şi fostul campion olimpic Mihai Covaliu.





După ce i-a fost decernat titlul universitar, Simona Halep a primit de la rectorul UVT, Marilen Pirtea, un tablou realizat de caricaturistul timişorean, Ştefan Popa Popa's.



Vezi aici întreaga ceremonie:







La finalul ceremoniei, Simona Halep le-a povestit tinerilor cum s-a motivat şi a câştigat primul său titlu important, la junioare.





”Universităţii de Vest din Timişoara îi sunt recunoscătoare pentru acest titlu şi pentru acest moment deosebit. Au fost două momente frumoase din cariera mea de până acum pentru că nu s-a încheiat încă. Acum zece ani am câştigat turneul de la Rolland Garros la juniori. Am plecat la Paris joi dimineaţa, foarte pregătită, eram cu încrederea foarte sus, le-am spus părinţilor mei că va fi ultimul turneu jucat la juniori. Pe parcursul turneului am întâlnit adversare dificile, dar cu o putere interioră am ajuns în finală unde am întâlnit-o pe Elena Bogdan, o altă româncă pe care o cunoşteam şi cu care m-am antrenat. Am început meciul foarte bine, însă o presiune m-a curpins, o teamă de succes pentru că eram aproape, m-am aşezat pe bancă şi mi-am spus că îmi îngreunez meciul din cauza emoţiilor, m-am motivat, am intrat în teren şi mi-am spus că e singurul loc unde vreau să fiu atunci. Am intrat şi am câştigat cu 6-1 sau 6-2, nu mai ştiu. Aşa am încheiat cariera de juniori. Din momentul acela mi-am pus ca obiectiv acelaşi lucru la seniori, am fost îndrăzneaţă”, a povestit Simona Halep.





Campioana şi-a amintit şi de momentul când a pierdut finala de la Roland Garros în 2017.





”În 2017, când am plecat spre Paris, m-am accidentat la Roma, am avut o entorsă la gleznă, dar nimic nu m-a oprit şi mi-am spus că vreau să joc turneul, deşi echipa şi familia mi-a spus că ar trebui să renunţ la Roland Garros. Am jucat meciuri grele, cert este că în finală am condus mult, am avut set 3-1, însă Ostapenko a fost mai încrezătoare, nu s-a gândit prea mult şi mi-a furat trofeul din mâini. A fost o perioadă grea, trei luni am suferit”, a spus sportiva.





Simona Halep a menţionat şi momentul în care a câştigat turneul de la Roland Garros, în acest an.





”Nu am cedat, am mers în continuare la antrenamente, la turnee şi am prograsat emoţional foarte mult. Anul acesta am mers la turneu cu o linişte sufletească, asemănătoare cu cea din 2008, ştiam că am jocul bine pus la punct. Eram puternică la momentul respectiv şi aveam emoţii mari. Am simţit un val de emoţie pozitivă, am simţit că finala va fi mai uşoară, dar m-am înşelat. Am fost condusă cu set şi 3-0. Ştiam cum joacă Stephens, eu m-am retras şi nu am fost destul de agresivă. Însă la 2-0 mi-am spus că dacă nu intru în joc nu am nicio şansă. Mi-am spus că trebuie să dau tot ce am mai bun. Am intrat în teren, am mers la fileu de trei ori şi mi-am spus că e momentul să lovesc fiecare minge cu încredere. Când s-a apropiat de final, m-am oprit un moment şi mi-am spus că e atât de aproape. Am servit destul de puternic, dar a fost un serviciu precis unde s-a greşit returul. Am simţit că toate greutăţile, toate momentele de tristeţe s-au dus. Mesajul pe care vreau să îl transmit tinerilor e că atunci când îţi doreşti ceva trebuie să ai încredere. Aşa am făcut eu şi vreau să vă spun că un vis poate fi îndeplinit”, a spus Simona Halep.





Titlul de Doctor Honoris Causa „Beneficiorum Publicorum” este modalitatea prin care Universitatea de Vest din Timişoara recunoaşte public meritele şi contribuţiile majore la creşterea prestigiului României în lume.





Titlul de Doctor Honoris Causa este unul onorific, acordat personalităţilor, celor care s-au distins în anumite domenii, prin activitatea lor profesională şi socială. Printre personalităţile distinse până acum de către UVT cu acest titlu se numără actorii Florin Piersic, Maia Morgenstern şi Marcel Iureş sau primul şi singurul cosmonaut român, Dumitru Dorin Prunariu.