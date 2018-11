Simona Halep: "Dacă accidentarea de la spate se ameliorează, voi fi aptă să mă întorc la antrenamente"

"Dacă accidentarea de la spate se ameliorează, voi fi aptă să mă întorc la antrenamente. Sper ca totul să decurgă normal. Vreau să câştig un nou turneu de Grand Slam, e un obiectiv pe care mi-l setez în fiecare an. Am câştigat Roland Garros, acum Wimbledon este obiectivul. Sunt încrezătoare că voi avea un sezon bun, chiar dacă ar putea fi un început lent de an din cauza faptului că nu am jucat foarte multe meciuri la finalul acestui sezon", a spus Halep, conform sursei citate.





Halep va începe anul 2019 fără Darren Cahill. Cei doi au anunţat pe 9 noiembrie că vor întrerupe colaborarea care dura deja de patru ani. Halep a anunţat că în primele luni ale noului an va merge la competiţii fără să fie însoţită de un antrenor.





WTA a desemnat-o pe Halep cea mai bună jucătoare a anului 2018. A fost pentru prima dată în istorie când jucătoarea româncă a primit o asemenea distincţie. "Cu siguranţă am avut un an extraordinar, cel mai bun din cariera mea", a spus Halep la momentul respectiv.