​WTA: Simona Halep nu s-a înscris la Shenzhen. Ea va începe sezonul 2019 la Sydney

În 2017 şi în 2018, Halep a început sezonul la Shenzhen Open, turneu de categorie WTA International. Actualul lider WTA a mai câştigat competiţia chineză în 2015, iar în 2016, ea a început sezonul tot la Sydney.

Halep nu este înscrisă la niciunul dintre cele trei turnee de la începutul anului 2019, Shenzhen, Brisbane şi Auckland. Ea ar putea evolua, totuşi, în acea săptămână pe baza unui wild card.

Primul grand slam al anului, Australian Open, va începe la 14 ianuarie.

La Shenzhen vor evolua trei românce, irina-Camelia Begu, Ana Bogdan şi Sorana Cîrstea, în timp ce numărul 2 român, Mihaela Buzărnescu, va juca la Brisbane.

\uD83D\uDD25 The first tournament of the season 2019! .@ShenzhenOpenWTA Entry List with @SabalenkaA @CaroGarcia @JelenaOstapenk8 @TimeaOfficial @MariaSharapova



Are you excited about it?\uD83D\uDE00 pic.twitter.com/54XxLbTYyy