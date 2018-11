​VIDEO Turneul Campionilor: Alexander Zverev, pentru prima oară rege la Londra/ Novak Djokovic, bătut cu propria armă: serviciul

Înaintea partidei, toate semnele arătau că Djokovic îl va egala pe Federer la numărul de trofee câștigate la Turneul Campionilor: șase. Cu 35 de victorii în ultimele 37 de meciuri disputate și un record de invincibilitate incredibil pe propriul serviciu (36 de game-uri consecutive), Nole părea pregătit să îi dea basmului revenirii sale un final fericit.

Zverev a avut alte planuri pentru sârb. Încă de la primul punct, Alexander a arătat că nu se teme de Djokovic, care îl învinsese în grupe (6-4, 6-1). Cu un joc excelent de pe baseline, neamțul a reușit să îi pună probleme defensivei care a oprit atacurile atâtor jucători de top în ultima jumatate de sezon. Alexander Zverev a fost foarte solid pe lovitura de backhand cu două mâini, reușind să îl țină pe Djokovic pe piciorul de sprijin prin lovituri lungi.

Statisticile partidei dintre Alexander Zverev și Novak Djokovic:

Ași: 10 - 1

Duble greșeli: 3 - 1

Procentaj primul serviciu: 72% - 60%

Puncte câștigate cu primul serviciu: 26/33 (79%) - 25/34 (74%)

Puncte câștigate cu al doilea serviciu: 7/13 (54%) - 8/23 (35%)

Puncte de break câștigate: 4/6 - 0/1

Lovituri câștigătoare: 23 - 7

Erori neforțate: 18 - 20

There is always time for your two biggest loves...



1️⃣ Mum ❤️

2️⃣ Lovik \uD83D\uDC29 #NittoATPFinals pic.twitter.com/JkP0MRWI0J