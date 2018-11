​Turneul Campionilor: Mike Bryan și Jack Sock, campionii probei de dublu/ Au fructificat a șasea minge de meci

Mike Bryan (40 de ani) a devenit astfel cel mai în vârstă jucător care reușeste să câștige Turneul Campionilor la dublu, în timp ce Jack Sock a devenit primul american care reușește să treacă de grupele probei de simplu (semifinale în 2017) și să câștige proba de dublu (2018) de la John McEnroe (care câștiga ambele probe în 1984).

Cuplul format tot la Londra, unde a participat la Fever-Tree Championships în luna iunie, a încheiat sezonul câștigând finala Turneului Campionilor după ce a pierdut primul set.

MATCH POINT \uD83C\uDFC6



Mike Bryan and @JackSock secure their first #NittoATPFinals doubles title defeating Herbert & Mahut in the final \uD83D\uDC4F



\uD83C\uDFA5 @TennisTV pic.twitter.com/6u2xGy3jww