​VIDEO Copilul de mingi, asul și huiduielile publicului de la finalul meciului dintre Alexander Zverev și Roger Federer

"În primul rând, vreau să-mi cer scuze pentru situația din tie-break. Copilul de mingi a scăpat mingea și regulamentul spune că trebuie să oprim punctul. Deja i-am cerut scuze lui Roger la fileu, a spus că este OK și este în regulament. Îmi pare rău că s-a întâmplat așa, nu am vrut să supăr pe nimeni", a declarat Alexander Zverev în interviul de la finalul partidei.





După și mai multe huiduieli, reporterul Sky Sports, Annabel Croft a intervenit: "Nu înțeleg de ce fluierați.. Juca după regulament, așa că eu cred că ar trebui să aveți ceva mai mult respect".





Zverev a vorbit și despre adversarul din finală, spunând că are o preferință: "Am jucat cu Novak cu câteva zile în urmă și nu a mers prea bine pentru mine. Nu sper să piardă, dar poate am o mică preferință în privința viitorului meu adversar (n.r. ar prefera să îl întâlnească pe Kevin Anderson)".

La interviul de la finalul partidei, Alexander a fost huiduit de public, moment care a amintit de finala de la US Open, unde Naomi Osaka a fost huiduită de fanii Serenei Williams , în urma conflictului jucătoarei americane cu arbitrul de scaun.