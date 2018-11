Simona Halep, despre problema antrenorului: "Nu am discutat nimic cu nimeni, nu există un plan B"

Simona Halep este de câteva zile fără antrenor, despărțirea dintre ea și Darren Cahill fiind anunțată de australian pe rețetele de socializare. Liderul mondial a precizat care este situația în acest moment, Halep spunând că nu a discutat nimic cu nimeni și că nu există un plan B.





Despre despărțirea de Darren Cahill







"Nu ştiam mai demult, dar bănuiam pentru că am mai avut discuţii. Ştiam că băiatul lui este în an final şi trebuie să meargă la Universitate, ştiam că trebuie să fie alături de familie mai mult. A avut atâţia ani în circuit, am înţeles şi am respectat decizia. Familia întotdeauna este pe primul plan", a spus Simona Halep, citată de Digisport.





Nu există nicio variantă de înlocuire în acest moment





"În momentul de faţă nu am vorbit nimic cu nimeni, nu există un plan B. Nu este uşor să îmi aleg din nou un alt antrenor, a fost o perioadă frumoasă cu Darren şi vreau să îi mulţumesc tot ce a făcut pentru mine. Eu cred că o să fie bine în continuare", a mai precizat Simona Halep.