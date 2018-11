​Paris Masters: Karen Khachanov produce surpriza, îi oprește seria lui Novak Djokovic și câștigă al patrulea titlu din carieră

Nole a început mai bine partida și a condus cu 3-1 după ce a fructificat a patra șansă de break, însă a cedat avantajul chiar în game-ul următor. Cei doi au servit bine până la 5-5, moment în care Karen a făcut break-ulul decisiv (6-5). Nole părea să revină pe serviciul rusului, însă acesta a câștigat patru puncte consecutive și a închis setul cu al treilea său as, scor 7-5.

The celebration says it all \uD83D\uDCAA@karenkhachanov has got it all going on right now \uD83D\uDC4F



\uD83C\uDFA5 @TennisTV pic.twitter.com/SubWWiWQsC