Kei Nishikori îî ia locul lui Juan Martin del Potro la Turneul Campionilor

Lista completă a jucătorilor de la Turneul Campionilor: Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer, Alexander Zverev, Kevin Anderson, Marin Cilic, Dominic Thiem și Kei Nishikori.





Del Potro, care a ajuns pe cea mai înaltă poziție din carieră în acest an (locul 3 mondial), își continuă recuperarea după accidentarea suferită la Masters-ul de la Shanghai , în luna octombrie.





"Este frustrant pentru mine că nu pot participa la Londra. Este un turneu foarte special și am încercat tot ce era posibil ca genunchiul meu să fie mai bine. Recuperarea merge bine, dar am nevoie de mai mult timp. Desigur, este foarte dezamăgitor pentru mine în acest moment, dar am avut un sezon foarte bun", a declarat del Potro.





Niponul, în vârstă de 28 de ani, va concura pentru a patra oară la Turneul Campionilor (a mai participat la edițiile din 2014, 2015 și 2016). Acesta a ajuns de două ori în semifinalele competiției (în 2014 și 2016), însă a pierdut de fiecare dată împotriva lui Djokovic. Japonezul este doar al treilea jucător din ultimii 24 de ani care câștigă un turneu de categorie Challenger (Dalllas) și se califică pntru Turneul Campionilor în același sezon. Ivan Ljubicic (2005) și Robin Soderling (2009) sunt singurii care au mai reușit acest lucru.





Sezonul lui Nishikori a fost unul complicat. Acesta a revenit în circuit în ianuarie 2018, după o pauză de cinci luni cauzată de o accidentare la încheietura dreaptă. El a câștigat al șaselea turneu Challenger din carieră (primul după opt ani), la Dallas, în luna februarie, dar a ajuns pe locul 39 în clasamentul ATP pe 2 aprilie, cea mai slabă clasare a sa din ultimii șapte ani (în octombrie 2011, acesta se afla pe locul 47).





Tot în 2018, Kei a ajuns în a treia semifinală de Grand Slam din carieră (la US Open) și a pătruns pentru prima oară în sferturi la Wimbledon.