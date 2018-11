​VIDEO Paris Masters: Roger Federer, victorie cu Kei Nishikori/ Semifinală de vis împotriva lui Novak Djokovic

Cu un procentaj incredibil de 97% al punctelor câștigate pe primul serviciu (28/29 puncte), Roger a avut nevoie doar de câte un break pe set (a convertit două din cele trei șanse avute, cate una pe set) pentru a trece de niponul clasat pe locul 11 mondial. Fedex conduce în acest moment cu 7-2 în confruntările directe cu Kei.

În semifinale, Roger îl va întâlni pe rivalul său Novak Djokovic, care a reușit o revenire spectaculoasă și l-a învins pe Marin Cilic, scor 4-6, 6-2, 6-3. Campion de patru ori la Paris Bercy, sârbul a ajuns la 21 de victorii consecutive (a câștigat 30 din ultimele 31 de meciuri disputate) și va juca în a șaptea semifinală din acest sezon.

Cilic a început mai bine partida, a câștigat 19 din 21 de puncte disputate pe primul serviciu și a salvat cele trei mingi de break ale sârbului din primul set. În al nouălea game, croatul a făcut break-ul după ce Nole a trimis lung o lovitură de backhand.





Novak nu a avut probleme în setul secund, acesta reușind să câștige de două ori pe serviciul uriașului croat (6-2).

Cilic a debutat mai bine în decisiv, "spărgând" rapid serviciul sârbului, care a dat cu racheta de pământ. De la 2-1, Djokovic a jucat fără greșeală, a făcut rebreak chiar în game-ul următor, și, după ce a mai făcut un break, a închis meciul cu un game câștigat la 0 pe propriul serviciu.

Djokovic a ajuns astfel la 16 victorii în 18 meciuri jucate împotriva lui Marin Cilic, victoriile croatului venind în 2016 (tot în sferturi la Paris) și în luna iunie a acestui an, în finala de la Londra. Aceasta a fost a zecea victorie a sârbului împotriva jucătorilor de top 10 din 2018.



Vezi aici rezumatul partidei dintre Djokovic și Cilic:









Nole l-a învins pe Fedex în ultima confruntare directă, în finala de la Cincinnati din luna august. Cei doi se vor întâlni pentru a 47-a oară. Djokovic a câștigat 24 de meciuri, în timp ce Federer s-a impus de 22 de ori.





În cealaltă semifinală de la Paris se vor întâlni Dominic Thiem, care a trecut de Jack Sock (4-6, 6-4, 6-4) și Karen Khachanov, care l-a învins pe Alexander Zverev (6-1, 6-2).

Novak Djokovic (2) vs Roger Federer (3)Dominic Thiem (6) vs Karen KhachanovMasters-ul de la Paris se dispută în perioada 29 octombrie - 4 noiembrie, pe hard indoor. Are premii totale în valoare de €4.872.105, iar ultimii câștigători sunt Jack Sock (la simplu) și Lukasz Kubot / Marcelo Melo (dublu). În România, competiția poate fi urmărită în direct pe Digisport și Telekom Sport.