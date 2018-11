VIDEO Simona Halep a făcut public videoclipul realizat de Darren Cahill pentru ea

Simona Halep a dat publicităţii, vineri, un videoclip realizat de Darren Cahill pentru ea. Imaginile sunt din timpul meciurilor oficiale, dar și de la antrenamente. În plus, materialul conține sfaturi și afirmații motivaționale.

Ce a spus Simona Halep



“Am primit un cadou foarte special săptămâna trecută. Un video care înseamnă mult pentru mine, pentru că acele cuvinte şi principia mi s-au spus în mod repetat în ultimii doi ani, în special în momentele grele şi după înfrângerile dure. Au devenit motivaţia mea pentru a mă antrena şi a concura din toate puterile. De a nu irosi nicio zi şi de a lupta pentru visele mele. Trebuia să fie privat, dar mi-ar plăcea să îl împărtăţesc cu voi” - Simona Halep pe contul personal de Facebook.

I was given a special gift last week. A video that means a lot to me as the words have been repeated to me over the past two years, especially after tough losses.



It was meant to be private but I'd like to share it with you because it tells you my story.



Thanks @darren_cahill pic.twitter.com/Qz5FVoApb5