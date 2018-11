Paris Masters: Karen Khachanov, în semifinale (victorie cu Alexander Zverev)

Karen Khachanov a bifat, vineri, prima victorie în fața lui Alexander Zverev, rusul reușind în urma acestui succes să se califice în semifinalele Masters-ului de la Paris. Disputa s-a încheiat după o oră și 11 minute, scor 6-1, 6-2 în favoarea numărului 18 ATP.

Karen a fost vioara întâi a partidei de pe arena centrală, rusul conducând mare parte din schimburi. Serviciu puternic, forehand agresiv care a deschis foarte bine unghiurile și un rever stabil în duelurile în cross. Trebuie menționat însă și faptul că germanul a avut unele probleme fizice, la umăr, de aici venind unele bătăi de cap la serviciu. Victoria nu poate fi pusă însă la îndoială, Karen fiind jucătorul care a meritat să câștige.



A fost prima victorie a lui Khachanov din trei meciuri directe împotriva lui Zverev.



Program sferturi:





A. Zverev vs K. Khachanov 1-6, 2-6

J. Sock vs D. Thiem

M. Cilic vs N. Djokovic

K. Nishikori vs R. Federer



Masters-ul de la Paris se dispută în perioada 29 octombrie - 4 noiembrie, pe hard indoor. Are premii totale în valoare de €4.872.105, iar ultimii câștigători sunt Jack Sock (la simplu) și Lukasz Kubot / Marcelo Melo (dublu). În România, competiția poate fi urmărită în direct pe Digisport și Telekom Sport.