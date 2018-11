VIDEO Paris Masters: Roger Federer, calificare în sferturi - Victorie în două seturi cu Fabio Fognini

Roger Federer a făcut, joi, pasul către sferturile Masters-ului de la Paris, după o victorie în două seturi, scor 6-4, 6-3, cu Fabio Fognini. Pentru un loc în semifinale, elvețianul se va duela cu Kei Nishikori.





Revenit după o pauză de trei ani la competiția din Paris, Roger nu a avut emoții cu italianul, victoria venind după o oră și 14 minute.







Rezultate optimi:





Jack Sock (16) - Malek Jaziri 6-0, 6-4

Dominic Thiem (6) - Borna Coric (11) 6-7(3), 6-2, 7-5

Alexander Zverev (4) - Diego Schwartzman (15) 6-4, 6-2

Karen Khachanov - John Isner (8) 6-4, 6-7(9), 7-6 (8)

Kei Nishikori (10) - Kevin Anderson (7) 6-4, 6-4

Roger Federer (3) - Fabio Fognini (13) 6-4, 6-3

Marin Cilic (5) - Grigor Dimitrov (9) 7-6 (5), 6-4

Novak Djokovic (2) - Damir Dzumhur 6-1, 2-1 (abandon Dzumhur).







Program sferturi:





A. Zverev vs K. Khachanov

J. Sock vs D. Thiem

M. Cilic vs N. Djokovic

K. Nishikori vs R. Federer



Masters-ul de la Paris se dispută în perioada 29 octombrie - 4 noiembrie, pe hard indoor. Are premii totale în valoare de €4.872.105, iar ultimii câștigători sunt Jack Sock (la simplu) și Lukasz Kubot / Marcelo Melo (dublu). În România, competiția poate fi urmărită în direct pe Digisport și Telekom Sport.





Aici poți urmări rezumatul partidei Federer vs Fognini: