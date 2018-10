​WTA Elite Trophy: Victorie dificilă la debut pentru Garbine Muguruza; Julia Goerges, învinsă de Anett Kontaveit

​Obișnuită cu prezențele la Singapore, Garbine Muguruza participă în acestă perioadă la WTA Elite Trophy de la Zhuhai, competiție cunoscută și Turneul Mic al Campioanelor. Iberica a avut parte de un meci greu cu incomoda Shuai Zhang, victoria venind după două ore și șapte minute (3-6, 6-3, 6-2). Campioană en-titre, Julia Goerges a fost învinsă de Anett Kontaveit.

Anett Kontaveit - Julia Goerges 6-2, 4-6, 6-4



Învinsă în prima partidă de la Zhuhai, Anett a întâlnit-o pe Julia Goerges, câștigătoare en-titre a competiției. A rezultat o partidă echilibrată, de două ore și cinci minute. Procentajele celor două jucătoare au fost apropiate, diferența făcându-se la retur, acolo unde estona a fost mai inspirată. Cu toate că a avut procentaj de 70% al punctelor câștigate pe primul serviciu, Julia a plătit tribut unui serviciu al doilea slab, previzibil, lucru de care a profitat din plin adversara. A fost prima victorie la Zhuhai pentru Kontaveit din două partide disputate.



Ultimul punct al partidei Kontaveit vs Goerges:





Anett Kontaveit gets the win @WTAEliteTrophy ! Defeats defending champion Goerges 6-2, 4-6, 6-4! pic.twitter.com/HOOFrAhIJr

După un meci maraton de aproape trei ore câștigat marți (cu Qiang Wang), Daria Kasatkina a fost doar o "umbră" în disputa cu Madison Keys. Totul a plecat de la serviciu (a făcut și șase duble greșeli), capitol unde rusoaica a stat foarte rău: 54% puncte câștigate cu primul serviciu și 29%(!) cu al doilea. În aceste condiții, Daria a fost sparring-partner în unele raliuri pentru retururile puternice ale americancei. Kasatkina a câștigat doar șase game-uri, victoria lui Keys venind după o oră și nouă minute.



. @Madison_Keys secures the win at the @WTAEliteTrophy ! Sealing victory over Kasatkina 6-2, 6-4! pic.twitter.com/wAhaQE0b5w

O prezența obișnuită la Singapore, Garbine a fost nevoită să accepte prezența la Zhuhai, din dorința de a acumula partide și de a reveni la forma care îi permitea să triumfe în turneele de Grand Slam. Iberica nu a început prea bine meciul cu Shuai Zhang, incomoda chinezoaică reușind grație unui break să treacă în dreptul ei primul set, scor 6-3.



Lucrurile s-au schimbat însă în următorul set: Garbine a greșit mai puțin, a crescut procentajele la serviciu, i-a luat din timpul de reacție adversarei și s-a impus cu 6-3, tot grație unui singur break.



Decisivul a fost unul slab la serviciu pentru ambele sportive: s-a greșit mult, au fost șase break-uri, Garbine și Shuai simțindu-se mai bine în game-urile în care s-au aflat la primire.



Cu un joc ceva mai îngrijit, Muguruza a avut câștig de cauză, scor 6-2, bifând astfel un debut cu dreptul la Zhuhai. Meciul a durat două ore și șapte minute.



.@GarbiMuguruza completes the fightback to get the win!



Defeats Zhang 3-6, 6-3, 6-2 at the @WTAEliteTrophy! pic.twitter.com/VMhFq770t8