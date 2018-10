Roger Federer, modestia, pizza și inima care îi va spune mereu că va rămâne un copil de mingi

Despre perioada în care a fost copil de mingi



"Totul parca a fost ieri, îmi aduc aminte destule lucruri foarte bine. Am facut asta (n.r. să fie copil de mingi) preț de doi ani, perioadă în care juca Michael Stich. Da, el este directorul turneului în acest moment.

Mi-a plăcut foarte mult să fiu copil de mingi aici (n.r. la Basel). Puteam să îi văd jucând pe cei mai buni jucători din lume, să observ cum se antrenează, cum transpiră și cum gestionează momentele decisive, presiunea. Au fost momente foarte frumoase pentru mine" - Roger Federer.



Despre medalia primită de la Michael Stich după finala din 1993





În 1993, Michael Stich a câștigat turneul de la Basel, iar Roger Federer (în calitate de copil de mingi) a primit o medalie din partea campionului competiției.



"Încă o am,. Dupa finala din acest an ( câștigată în fața lui Marius Copil ) am sărbătorit împreună cu copiii de mingi mâncând pizza. Ei mi-au dat o medalie, ceea ce mă face să cred că încă sunt unul de-al lor, un copil de mingi. În inima, voi fi mereu un copil de mingi", a precizat, cel mai titrat jucător din istoria tenisului.