Live Text Marius Copil vs Roger Federer 6-6 (3-3)

Tiebreak: Roger il simte departe pe Marius si inventeaza o scurta de manual. Marius isi castiga ambele servicii si conduce acum cu 2-1. Tenisul pare atat de usor cand il urmaresti uneori pe Federer: 2-2, pluteste, iar dreapta lui trimite mingea in coltul terenului. Elvetianul ramane la un nivel inalt, conduce cu 3-2. Terenurile se schimba la 3-3, Copil a servit inca o data fantastic (lejer peste 200 de km/h).







6:6 228 km/h - inca un as pentru Marius (15-0). Copil forteaza cu o dreapta inside-in, mingea se duce in aut (15-15). Nu are alta varianta, Copil trebuie sa fie agresiv, il are peste fileu pe cel mai bun jucator din istorie (20 de Grand Slam-uri in palmares). Marius serveste insa incredibil, sunt doua mingi de tibreak (40-15). Prima s-a evaporat, returul lui Federer a fost in picioarele lui Marius. Din teren, Copil trimite cu mult efect, este 6-6, vom avea tiebreak







5:6 Federer pune mult efect la exterior, mingea fuge efectiv de racheta lui Marius. Roger are multa incredere la serviciu, defensiva lui Copil nu poate interveni (40-0). Roger vine foarte bine la fileu, pune presiune, este in control, game alb. Inca o data presiunea se va muta pe serviciul lui Marius







5:5 Game-ul incepe cu un as din partea lui Marius. Nehotarat, Copil trimite un slice in lung de linie, efectul poarta insa mingea in afara terenului. Are nevoie sa serveasca bine jucatorul nostru. Da, din pacate face o dubla greseala: 15-30, este un moment delicat. Din fericire, vine un nou as, tot la teu: egalitate la 30. Ce punct urmeaza...As, este minge de 5-5 (al saselea as, tot la teu, 222 km/h). Se face 5-5, serviciul l-a ajutat din plin pe Marius...







4:5 Marius conduce foarte bine schimbul, dar o dreapta inside-out se duce din pacate putin in aut. Urmeaza apoi o eroare fortata cu reverul (30-0). Cum serveste Federer! (40-0). Game in control pentru elvetian - nu a avut timp nici sa transpire la cum a servit: 4-3 pentru numarul trei mondial







4:4 O eroare nefortata a lui Roger cu backhandul, un pic de moral pentru Marius. 30-0, serviciu foarte bun la teu al lui Copil. Un retur lung al lui Federer il surprinde pe Marius, insa apoi serviciul isi face datoria: 40-15 (a trimis foarte bine pe reverul lui Roger). Marius intrerupe seria elvetianului de trei game-uri consecutive, este 4-4 in acest moment...







3:4 Retur direct castigator al lui Marius cu dreapt in cross (0-15). Elvetianul a inceput sa serveasca foarte bine, cu multa variatie (15-15). Dubla greseala surprinzatoare: 15-30. Nu este insa timp de bucurie: Roger trimite cu kick la exterior, iar apoi pe corpul adversarului (40-30). A doua dubla din acest game: egalitate la 40. Ar putea fi un moment bun pentru Copil, vom vedea. Nici vorba: as la teu, pe linie. Lucrurile reintra in normalitate: este 4-3 pentru Federer, dupa ce Marius a avut 3-1. Copil va servi cu mingi noi, cele sapte game-uri disputate impun acest lucru





3:3 Copil loveste tarziu mingea cu dreapta, punctul ii revine elvetianului (0-15). Egaleaza insa cu un nou serviciu pe corp (15-15). Prima dubla greseala a lui Copil - este primul moment mai slab pentru Marius, se simt emotiile. O rama a lui Federer ii aduce punctul lui Marius - egalitate la 30. Banda filelului este a lor cum se spune: mingea ramane in terenul lui Marius, minge de break pentru Federer (30-40). Cu mana usor rigida, Copil incearca o scurta, dar mingea ramane in plasa: este 3-3







Marius joaca cu mult curaj pana acum, iar Federer simtind elanul jucatorului nostru incearca sa-i taie ritmul cu al sau slice de rever atat de bun







3:2 Un prim atac cu dreapta in cross lung din partea lui Fedex: publicul este in picioare (15-0). Cu mult elan, Marius trimite puternic, dar mingea nu prinde baseline-ul. Urmeaza apoi un serviciu pe linie: 40-0. As la teu, Federer se apropie la 3-2







3:1 Primul schimb mai lung al finalei ii revine lui Marius: cat de frumos s-a vazut acest duel de rever cu o singura mana...Roger revine cu un slice de rever superb, sub nivelul fileului (15-15). Copil serveste cu 234 km/h...Ce sa faca si Federer la retur in aceste conditii? Serviciu pe corp, trimis inteligent, 40-15. Venit la fileu, Marius nu poate trimite peste banda mingea - a incercat insa sa joace serviciu-voleu: 40-30. Passing shot in lung de linie, ce lovitura pentru Copil! Este 3-1 in favoarea lui







2:1 Dupa un rever minunat (castigator) al lui Marius, Federer a revenit cu un as. Copil pune presiune pe reverul lui Roger, iar acesta da primele semne de oboseala (15-30). Marius face pasul la fileu, iar Roger nu gaseste terenul la passing (15-40), doua mingi de break pentru jucatorul nostru. Federer face o dubla greseala, iar Marius face break-ul! Ce moment pentru jucatorul nostru, el conduce cu 2-1







1:1 Primul serviciu, primul as pentru Copil. Din pacate, Marius comite o eroare nefortata, iar publicul aplauda frenetic - suntem totusi la Basel, acasa la marele Roger. Al doilea as pentru Copil (serviciul trebuie neaparat sa fie la cote inalte astazi). Marius nu sta prea mult la discutii si se distanteaza la 40-15. Una dintre arbitrele de linie a fost in pericol dupa un serviciu violent al lui Marius. Totul este ok, iar tabela arata 1-1







0:1 Roger si-a marcat teritoriul de la chiar primul punct: serviciu bun, venire la fileu, nimic de facut pentru Marius. A urmat un as, iar apoi inca un punct castigat gratie serviciului (40-0). Game care a durat sub un minut, Federer pare intr-o zi mare







Nu este la îndemână pentru oricine să-l întâlnească pe marele Roger Federer într-o finală a unui turneu (cu atât mai puțin dacă te afli pe locul 93 în lume), iar dacă acest lucru se întâmplă la Basel (competiția de casă a elvețianului) atunci poți să consideri că poate fi o ocazie unică în carieră. Marius Copil a trăit săptămâna carierei la Basel, iar finala cu Mister Perfect nu poate fi decât un vis împlinit. Disputa Marius Copil vs Roger Federer va fi în direct pe Digisport și LiveText pe HotNews.ro de la ora 16:00.