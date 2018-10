ATP Basel: Marius Copil vs Roger Federer (de la ora 16:00) / O șansă în carieră

Nu este la îndemână pentru oricine să-l întâlnească pe marele Roger Federer într-o finală a unui turneu (cu atât mai puțin dacă te afli pe locul 93 în lume), iar dacă acest lucru se întâmplă la Basel (competiția de casă a elvețianului) atunci poți să consideri că poate fi o ocazie unică în carieră. Marius Copil a trăit săptămâna carierei la Basel, iar finala cu Mister Perfect nu poate fi decât un vis împlinit. Disputa Marius Copil vs Roger Federer va fi în direct pe Digisport și LiveText pe HotNews.ro de la ora 16:00.





Locul 93 în clasamentul ATP, Marius Copil va disputa prima finală de turneu 500 din carieră. Cealaltă finală a fost pierdută la Sofia (250 de puncte) în fața lui Mirza Basic pe 11 februarie 2018.







Înainte de Marius, ultimul jucător din România care ajunsese într-o finală a unui turneu fusese Victor Hănescu (depășit în 2011 de Nicolas Almagro la Nisa).







Primul duel cu marele Federer





După o săptămână în care tenisul său a arătat foarte bine, Copil primește drept bonus o finală de vis contra marelui Roger Federer. Elvețianul este cel mai titrat jucător din istoria tenisului, cu 20 de titluri de Grand Slam. În plus, la Basel are deja opt coroane cucerite. Mister Perfect are la Basel 19 meciuri consecutive fără înfrângere. Marius și Roger nu s-au mai intersectat până acum în circuitul ATP.







Prin calificarea în ultimul act, Copil a egalat o performanță ce data din 2005: atunci, Marcos Baghdatis ajungea în finală din postura de jucător venit din calificări - variantă care se aplică acum și în cazul său.



209.715 dolari și 300 de puncte și-a asigurat deja Marius Copil prin calificarea în finală. Dacă va mai bifa încă o surpriză și va trece de Federer, jucătorul nostru ar putea pleca acasă cu 427.765 de dolari și 500 de puncte ATP.







De asemenea, o eventuală victorie l-ar putea propulsa până pe locul 45 în lume (va urca pe 60 indiferent de rezultatul partidei cu Federer).







Ce a spus Federer despre Copil







"L-am văzut pe Copil în meciul cu Cilic, a jucat extraordinar. Am văzut puţin din meciul cu Zverev, iar a jucat extraordinar. Va juca la fel şi cu Federer? Nu ştiu. Dar abia aştept. A făcut un meci mare cu Zverev şi a servit extraordinar când a fost nevoie" - Roger Federer, conform atpworldtour.com, citat de News.ro.







Roger Federer vs Marius Copil:





37 de ani / 28 de ani

1,85 metri / 1,91 metri

85 de kg / 86 de kg

Victorii în carieră: 1175 / 55

Înfrângeri: 257 / 68

Victorii / înfrângeri în acest sezon: 43/7 vs 19/20

Titluri în carieră: 98-0

Finale pierdute în carieră: 52/1







Traseul până în finală:





Roger Federer





Turul I - Filip Krajinovic (35 ATP): 6-2, 4-6, 6-4

Turul II - Jan-Lennard Struff (52 ATP): 6-3, 7-5

Sferturi - Gilles Simon (32 ATP): 7-6(1), 4-6, 6-4

Semifinale - Danil Medvedev (20 ATP): 6-1, 6-4







Marius Copil





Turul I calificări - Mischa Zverev (72 ATP): 7-5, 7-5

Turul II calificări - Dusan Lajovic (49 ATP): 6-3, 6-4

Turul I - Ryan Harrison (59 ATP): 6-2, 7-6(8)

Turul al II-lea - Marin Cilic (6 ATP): 7-5, 7-6(2)

Sferturi - Taylor Fritz (57 ATP): 7-6(6), 7-5

Semifinale - Alexander Zverev (5 ATP): 6-3, 6-7(6), 6-4.