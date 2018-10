Turneul Campioanelor: Elina Svitolina, în semifinale după ce a trimis-o acasă pe Caroline Wozniacki

. @ElinaSvitolina takes the second set 7-5 which sees her seal her semifinal place at the @WTAFinalsSG ! Catch all the final set action with us -----> https://t.co/m9aOb9GNZ6 pic.twitter.com/CN5DHK7fWP

Caroline s-a impus în primul set al partidei, după ce a câștigat de două ori pe serviciul ucrainencei. Break-ul decisiv a venit la scorul de 5-5, iar lupta pentru calificare avea să se dea în setul secund: Wozniacki avea nevoie de o victorie în două seturi, Svitolina de un singur set (după ce a câștigat primele două partide din grupă).

Setul secund a început echilibrat, iar după ce ambele jucătoare și-au făcut serviciul, a urmat câte un break de fiecare parte. Cele două au mers cap la cap până la 5-6, unde Svitolina a reușit să câștige game-ul și setul de care mai avea nevoie pentru a se califica în semifinalele competiției. Ucraineanca a avut nevoie de cinci mingi de break pentru a câștiga setul.

Ultimul set a fost unul fără miză, iar Caroline, eliminată deja din competiție, și-a pierdut serviciul la scorul de 3-4 pentru Svitolina, care a închis meciul pe propriul serviciu și a obținut a treia victorie consecutivă la Turneul Campioanelor.

