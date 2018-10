​Turneul Campioanelor: Karolina Pliskova, prima jucătoare calificată în semifinale / Petra Kvitova a fost eliminată

Pliskova s-a impus într-o oră şi 23 de minute şi a obţinut pentru a doua oară consecutiv calificarea în semifinale, cu două victorii şi o înfrângere. Petra Kvitova părăseşte competiţia.

A doua jucătoare calificată din această grupă va fi decisă după meciul dintre ucraineanca Elina Svitolina, locul 7 WTA, şi daneza Caroline Wozniacki, locul 3 WTA, care se va disputa tot joi, de la 14.30.

Svitolina are două victorii din tot atâtea partide şi mai are nevoie de doar un set pentru a merge în semifinale. Wozniacki, deţinătoarea trofeului, trebuie să câştige în minimum de seturi pentru a ajunge în penultimul act.

.@KaPliskova books her place in the @WTAFinalsSG semifinal!



Gets the win over Kvitova 6-3, 6-4! pic.twitter.com/D5i0hdbHHL