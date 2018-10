​Turneul Campioanelor: Kiki Bertens, victorie cu Angelique Kerber / Olandeza a pierdut opt din primele nouă game-uri

Kiki Bertens a intrat foarte greu în meci: a pierdut primul set cu 6-1 și a fost condusă cu 2-0 în setul secund. Acesta a fost momentul în care Kiki a început revenirea. Olandeza și-a păstrat serviciul până la finalul setului și a făcut două break-uri care au împins partida în set decisiv.

Ultima parte a meciului a fost una bizară: primele șapte game-uri au fost toate break-uri, însă Bertens a fost cea care a făcut cu unul mai mult. La 3-3, Angelique a părut pentru prima oară în setul decisiv sigură pe propriul serviciu: a dus repede scorul la 40-15, însă Kiki a făcut patru puncte consecutive (unul după ce a răspuns bine la o scurtă pusă de adversară, altul cu o minge trimisă pe linie) și a dus scorul la 4-3. Principala favorită a turneului părea să facă un al patrulea rebreak din al treilea set (a avut 40-0), însă a trimis de trei ori la rând în fileu, iar olandeza a închis game-ul cu un as. Fiecare jucătoare și-a făcut serviciul în game-urile rămase, iar Kiki s-a impus și a dovedit că nu a ajuns întâmplător la acest turneu.

Statistica partidei dintre Kiki Bertens și Angelique Kerber:

Ași: 5-0

Duble greșeli: 12-3

Lovituri câștigătoare: 33-11

Greșeli neforțate: 45-24

Puncte de break câștigate: 6/13 - 6-14

Puncte câștigate cu primul serviciu: 30/46 (65%) - 33/57 (58%)

Puncte câștigate cu al doilea serviciu: 16/41 (39%) - 21/43 (49%)

Total puncte câștigate: 92/187 - 95/187

Durata meci: 2 ore

.@kikibertens completes the comeback victory at the @WTAFinalsSG!



Gets the win over Kerber 1-6, 6-3, 6-4! pic.twitter.com/qRomp8D8A9