​ATP Anvers: Kyle Edmund, victorie în trei seturi în fața lui Gael Monfils / Britanicul a câștigat turneul după două tiebreak-uri

Primul set a fost decis de startul mai bun al francezului, cunoscut pentru loviturile sale fabuloase, care a reușit un break în primul game pe serviciul lui Edmund și s-a impus cu 6-3.

În setul secund, fiecare jucător a reușit câte un break, iar Kyle a avut nervii mai tari în tiebreak și a reușit să își păstreze serviciul și să facă două minibreak-uri, pentru a duce meciul în decisiv.

Decisivul a fost unul foarte intens, ambii jucători și-au făcut fără excepție serviciul, iar Edmund s-a dovedit din nou jucătorul mai concentrat, reușind două minibreak-uri, cu unul mai mult decât Gael.

Aceasta a fost a doua confruntare directă dintre cei doi. Gael Monfils s-a impus în primul meci, anul trecut, în turul secund de la Wimbledon, scor 7-6(1), 6-4, 6-4.

