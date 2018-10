​ATP Stockholm: Stefanos Tsitsipas, primul trofeu din carieră la doar 20 de ani

Cele două seturi au avut o desfășurare simetrică: au durat 41 de minute, iar Tsitsipas a făcut break-ul decisiv în ultimul game.

Finala de la Stockholm a fost prima confruntare directă dintre cei doi jucători.

