​Kremlin Cup: Daria Kasatkina a câștigat al doilea trofeu din carieră / Ons Jabeur a terminat partida cu lacrimi în ochi

Statistica partidei dintre Daria Kasatkina și Ons Jabeur:

Ași: 1-4

Duble greșeli: 5-3

Puncte câștigate cu primul serviciu: 42/73 (58%) - 29/49 (59%)

Puncte câșigate cu al doilea serviciu: 9/27 (33%) - 19/51 (37%)

Puncte de break câștigate: 8/14 - 7/12

Total puncte câștigate: 103/200 (52%) - 97/200 (48%)

Durată meci: 2 ore și cinci minute

După acest turneu, Daria Kasatkina va urca până pe locul 12 WTA, în timp ce Ons Jabeur devine cea mai bine clasată jucătoare africană din istorie, ajungând pe poziția 63 (a depășit perfromanța Selimei Sfar, care în 2001 se afla pe locul 75). Jabeur a ratat ocazia de a urca pe locul 49 WTA și de a fi prima jucătoare africană care reușește să câștige un turneu WTA de la victoria jucătoarei sud-africane Chanelle Scheepers din 2011 la Guangzhou.

